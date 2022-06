3 questions à Ibra Ndiaye, Vice-président CD Tamba : « Ces discours séparatistes qu’il faut encadrer…il faut prendre des dispositions pour la stabilité du pays »

Le Vice-président du Conseil départemental de Tambacounda, Ibra Ndiaye, cadre dans l’aviation civile, revient dans cet entretien avec Dakaractu sur les dernières locales dans la région et les conséquences des listes parallèles pour la coalition au pouvoir.



Se projetant sur les élections législatives prochaines et les recours rejetés par le Conseil Constitutionnel, il a averti sur les risques que font courir les déclarations des uns et des autres sur la stabilité du pays. « Si on ne prend pas de dispositions, cela risque d’être dangereux pour notre pays ». Il a lancé un appel pour que ce discours « séparatiste » ne passe plus...