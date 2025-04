2e édition des Journées Portes Ouvertes : La Senelec signe des conventions avec des établissements d’enseignement

La seconde édition des journées Portes Ouvertes de la Senelec se déroule le 29 et le 30 avril 2025. L’objectif est de mieux faire connaître les métiers de l’entreprise. En effet, ces rencontres permettront également de renforcer les relations entre la Senelec et ses différents partenaires qui interviennent dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle.



Le Directeur Général de la Senelec, Papa Toby Gaye, a d’abord remercié ses partenaires ainsi que les directeurs d’instituts et élèves pour leur participation à la journée portes ouvertes. D’après lui, Cette initiative vise à créer un véritable pont entre le monde de l’énergie, la jeunesse en formation et le secteur économique représenté aujourd’hui par les entreprises.



De son point de vue, l’électricité est au cœur des grands défis que sont les défis climatiques avec l'impératif de produire une énergie propre et durable, les défis technologiques avec le développement des réseaux intelligents, les énergies renouvelables et les défis numériques avec la nécessité de former et de recruter les talents qui bâtiront l’énergie de demain.

Le Directeur Général de la Senelec, Papa Toby Gaye, a encouragé les étudiants à profiter pleinement de ces journées pour visiter les installations de la Senelec, assister aux démonstrations techniques, dialoguer avec les équipes, découvrir les opportunités de stage, d’alternance, d’emploi et de collaboration. Il a aussi insisté sur la diversité des métiers de l’énergie, allant de la maintenance à l’ingénierie, en passant par l’environnement et l’innovation.

Sur ce, il a réitéré son engagement à collaborer avec les entreprises ou écoles pour le recrutement des talents. Au terme de la cérémonie, la Senelec a signé des conventions avec ses partenaires.