21ème anniversaire du naufrage du joola : le comité exige le renflouement du bateau

Le 26 septembre 2002 le Sénégal a connu l’un des drames maritimes les plus meurtriers de l’histoire, faisant plus de 1918 morts et 64 rescapés. Et depuis ce drame, chaque année, une commémoration est célébrée en l’honneur des victimes et des familles des victimes. Ainsi pour cette année, comme pour les autres, le sujet du renflouement du bateau et la prise en charge des orphelins refont surface.



Selon le Comité d’Initiative pour l’Érection du Mémorial-Musée «Le Joola» il est impératif de faire sortir le bateau du fond de l’océan pour offrir « une sépulture digne à chaque victime et aider les familles à terminer leur deuil ». Dans leur plaidoyer, le comité réclame aussi la prise en charge complète de tous les orphelins du joola.



Ainsi, le Comité d’Initiative pour l’Érection du Mémorial-Musée «Le Joola», invité les autorités, les populations à faire de ce drame une affaire personnelle pour qu'enfin les victimes et les familles puissent faire leur deuil.