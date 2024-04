1ère réaction de la ministre des Affaires Étrangères et de l'Intégration Africaine, Yassine Fall

Ministre des Affaires Étrangères et de l'Intégration Africaine, depuis ce vendredi 5 avril 2024, Yassine Fall a réagi quelques heures après sa nomination sur sa page X.

"C’est avec gratitude que je remercie Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre et Chef du Gouvernement pour la confiance placée en ma modeste personne. Je m’engage à ne ménager aucun effort pour atteindre nos objectifs", a fait savoir la présidente du Mouvement "Def Lila Wàr". Un mouvement pour l’Indépendance Économique, la Justice Sociale et l’Éthique.