1ere journée éliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal en roue libre face au Soudan Sud étrillé 4-0 !

Les champions d’Afrique en titre ont bien tenu leur statut, ce samedi soir à l’issue de leur opposition face au Soudan du Sud. Sans trop de surprises, les Lions ont pris le meilleur sur une sélection soudainaise beaucoup trop faible pour tenir face aux assauts répétés de la bande à Sadio Manè.



Soutenus pas les 1000 jeunes issus de diverses écoles de football, les champions d’Afrique ont frappé très fort en s’imposant 4-0. Des réalisations respectivement signées par Pape Matar Sarr, un doublé de Sadio Mané et une réalisation de Lamine Camara.



Le Sélectionneur du Soudan du Sud, Nicolas Dupuis et ses hommes ont passé une très mauvaise soirée dans l’antre des Lions de la Teranga. Alors qu’ils espéraient au moins tenir tête aux hommes d’Aliou Cissé, les Sud soudanais ont très vite perdu pied dans cette rencontre à sens unique.



A tout seigneur tout honneur. À l’occasion de son 100 eme match toutes compétitions confondues avec le Sénégal, Sadio Mané qui a été célébré avant le coup d’envoi, a marqué son 39eme but (1-0, 6e.)



Auparavant, sur une action menée par le même Sadio Mané qui a réussi un tour de passe-passe dans son couloir droit, Pape Matar Sarr recevait l’offrande avant de marquer. Le Thièssois bat certainement le record du but le plus rapide au stade Abdoulaye Wade, 42 secondes se sont écoulées entre le coup d’envoi du match et l’ouverture du score. Un véritable exploit !



Les Lions sont déchaînés, l’adversaire recule perd de plus en plus de ballons. Une aubaine pour Ilimane Ndiaye et Papar Matar Sarr, les deux bonhommes de la première mi-temps, sans oublier le talentueux Lamine Camara. Omniprésent, le milieu de terrain du FC Metz s’est illustré en faisant trembler les filets peu avant la pause, sur une grosse frappe sous la barre transversale (3-0,45e.)



Aliou Cissé peut être fier du contenu proposé par ses joueurs qui ont monopolisé le cuir tout en installant un séduisant jeu de transition avec des séquences allant jusqu’à 30 passes. Dans cette configuration les manieurs de ballons sont à l’aise. Ilimane Ndiaye encore très approximatif dans le dernier geste devant le but, régale dans les déviations, talonnades et autres contrôles orientées qui déstabilisent le soudanais.



Seulement, les sénégalais sont retombés dans leurs travers avec une énorme quantité d’actions de buts vendangées par manque de lucidité. C’est ce qui explique les trois petites réalisations réussies par les Lions qui pouvaient largement mettte deux ou trois unités supplémentaires.



Malgré son doublé (4-0,56e) avec un second but inscrit sur penalty suite à une faute commise sur lui, Sadio Manè sera remplacé la 63e minute, par Nicolas Jackson. Frustré il rejoindra le banc, le visage fermé. El Tactico pense déjà au déplacement à Lomé, pour la partie face au Togo, le 21 novembre. Les Sénégalais seront déjà en déplacement dès ce dimanche. Sauf que Mané a raté énormément d’occasions ce soir, en plus de passer tout près d’un triplé qui lui tendait les mains.



Rien de grave pour le coach Aliou Cissé qui lance quatre autres éléments en fin de rencontre , Pathé Ciss, Dion Lopy et Formose Mendy et Abdou Diallo remplacent Gana Gueye, Ilimane Ndiaye, Pape Matar Sarr et Krepin Diatta. Le Sénégal maitrise les débats mais le rythme retombe brusquement.



La rencontre se termine sur un faux rythme. L’essentiel est ailleurs, les trois points sont dans la poche et Édouard Mendy a gardé sa cage inviolée. Le Sénégal remporte la première journée des éliminatoires du groupe B, en attendant le déplacement chez les éperviers du Togo, le 21 novembre prochain.



Mouhamadou Moustapha Gaye