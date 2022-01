1ère édition de « Les cafés de la recherche » : Le Groupe Supdeco mise sur un pont entre praticiens et universitaires pour revêtir le management.

Le groupe Supdeco Dakar a lancé ce 13 janvier la 1ère édition de « Les cafés de la recherche ».

Un lancement qui entre dans la perspective de mettre en place un cadre favorable au dialogue entre praticiens et universitaires enseignants de gestion. Une occasion pour le directeur de l’école de management du groupe supdeco, Mouhamadou Bane, de revenir en détails sur la thématique mais également les tenants et aboutissants de cet atelier.



Cette grande première a pour but premier de sensibiliser le grand public des finalités de la recherche en sciences de gestion d’où le choix du thème :

« Le management en contexte africain » qui a vu la participation d’éminents experts qui ont exposé leur savoir faire en appuyant leurs argumentaires avec des outils de gestion typiques pour tendre vers une portée universelle.



Conceptualisation, création de savoir, connaissances, révision des programmes de management, prémonitions du lead mondial de l’Afrique, les différents panélistes ont également longuement exposé sur les différentes formes que revêt le management.



Le directeur de l’école de management n’a également pas manqué d’apporter des précisions sur le management et de faire un focus sur les différences qui existent entre le management extérieur et celui africain entre guillemets.



Dans le même sillage, le professeur à l’université de Reims et à Supdeco Dakar, Aboubacar Mbengue, brossera l’origine de ces différences qui subsistent autour du management dans les différents continents. Il insistera en parallèle sur le sens même du mot « management ».



L’éminent professeur ne manquera pas d’extérioriser une certaine satisfaction par rapport à l’engagement et à l’intérêt porté au management sur le continent africain.



« Une confiance en soi », ce sont les mots exacts choisis par le professeur Mbengue pour clore son propos. C’est dire que le continent africain a entre ses mains tous les outils nécessaires à l’amélioration des pratiques managériales en entreprise. Des clefs qui sans nul doute constituent un moyen d’attirer l’attention des africains sur la logique de l’analyse générale du système managérial.