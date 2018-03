1er forum sur la santé communautaire au Sénégal : Les acteurs présents pour le développement de la santé communautaire

Le Premier Forum régional sur la santé communautaire s’est ouvert ce jour au King Fahd Palace à l’initiative du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Cette rencontre a pour but de "faciliter le partage d’expériences et de compétences sur la santé communautaire en vue de favoriser un renforcement institutionnel. "Il s’agira pendant trois jours d’échanger avec toutes les parties prenantes impliquées dans le développement de la santé communautaire pour aller vers "une forte appropriation par les collectivités. "



Ce lundi au siège du Programme national de Lutte contre le paludisme, un point de presse a été annimé par le Dr Khady Seck, coordinatrice de la santé communautaire en prélude à ce forum qui s’inscrit dans la dynamique mondiale d’institutionnalisation de la santé communautaire.



Le forum sera également l’occasion de primer le meilleur acteur de santé communautaire dans chaque région.



Un village communautaire a été installé au King Fahd à l’occasion, pour partager le travail de la communauté pour la promotion de la santé dans les localités les plus reculées.



De nombreux partenaires sont présents d’où la présence de Natacha Quist, directrice régionale de la Fondation Bill et Melinda Gates qui, d’après elle, apporte son soutien depuis des années dans le secteur de la santé…