1er édition journée mondiale de lutte contre le cancer 2023: la direction de lutte contre la maladie met l'accent sur la prévention (...) et le dépistage précoce...

Ce 04 février 2023 marque la journée mondiale de lutte contre le cancer, une maladie qui tue beaucoup de personnes au Sénégal. Le ministère de la santé et de l'action par la direction de lutte contre la maladie a célébré aujourd'hui la première 1ere édition sous la présidence du secrétaire général du ministère, M. Alassane Mbengue, le conseil technique numéro 1 du ministre et avec beaucoup de professeurs et Docteurs, acteurs et spécialistes de la santé.

M. Mamadou Moustapha Diop, DG de la lutte contre la maladie à l'occasion de rappeler que c'est une maladie qui est un problème dans le secteur de la santé.

"Au Sénégal près de 11000 cas sont recensés par an et malheureusement avec un très fort taux de mortalité chez les enfants. Nous avons rappelé aussi que le cancer n'est pas une fatalité parceque nous avons les moyens aujourd'hui de le prévenir. mais cette prévention passe d'abord par le changement de comportement. il faut rappeler le lien qui existe entre l'environnement, nos comportements et la philosophie du cancer..." a-t-il déclaré

Il confirme que pour gagner la bataille il faut mettre l'accent sur la prévention passer par d'abord la communication "sensibiliser", sur l'alimentation, sur la vaccination. " "Aujourd'hui nous avons des vaccins contre le cancer du col, mais également nous avons le vaccin contre l'empathie..." a terminé le DG de la lutte contre la maladie