1er Forum de l’ARTP : La Poste passée au peigne fin par les acteurs et les experts

L’endémique crise du secteur postal inquiète l’État du Sénégal. C’est pourquoi l’autorité de régulation des télécommunications et postes (ARTP) a ouvert un forum consacré à La Poste. C’est ainsi que tous les acteurs du secteur postal ont répondu présent à cette première édition du Forum de l’Artp consacré à La Poste pour mettre à nu toutes les difficultés que rencontre le secteur postal.

« L’ambition de ce forum c’est de voir comment faire renaître La Poste et l'adopter aux exigences de l’heure. Le secteur postal comporte 20 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires très important : en 2020 c’est 13 milliards, 2021 c’est 15 milliards et 2022 c’est 17 milliards », laisse entendre Abdou Karim Sall.





Le thème de cette première édition s’articule comme suit : « Secteur postal : une transition au service d’une économique numérique et durable »





Le directeur général de l’Artp initiateur de ce forum a rappelé que parmi ses dix priorités, La Poste figure en bonne position. « C’est la raison pour laquelle l’on devra voir comment encadrer ce secteur pour mieux encadrer les activités pour la redynamisation. Tous les ans, ce forum sera organisé et réunira tous les acteurs privés et publics », souligne-t-il...