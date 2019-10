18 Safar, l'exemple du mouridisme parfait. (Par Serigne Khadim Lo Gaydel)

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

Qu’Allah dans sa grande miséricorde accorde le salut sur celui qui avait acquis la

précellence alors que l’aïeul etait encore dans la boue ; le Prophéte Mohammad (sws).

Que salut soit sur son auguste famille et ses honorables compagnons.



Qu’honneur reste à demeure, à travers l’action du Magal, sur celui qui est le serviteur par

excellence de l’Élu ; puretéé de la charia et exemple vivant de la Sounna : Cheikh

Ahmadou Bamba Al Mbackiyou.



Chers talibés,

Voici un jour qui se doit d’être bien unique pour tout humain à fortiori le disciple mouride. Il est le jour de reconnaissance, de notification pérenne de départ d’exil d’un saint de Dieu hors pair. Il est aussi la magnification de de la miséricorde divine car ce Saint partit en mission rien que pour notre salut. Au demeurant il symbolise aussi la signature d’un contrat d’adoration avec obligation de résultats par un esclave exalté. Ce contrat étant constitué d’actes de servitude innés pour magnifier la Face de Dieu.

Du reste ce 18 Safar constitue le jour le plus important de l’histoire du Sénégal. Il

matérialise par le mouvement socio religieux créé ; un éveil national qui n’a pas fini de

marquer d’une empreinte indélébile la marche de l’humanité. Ceci en ce que Serigne

Touba ne fut pas seulement le plus grand soufi de l’Islam ou le dépositaire de l’orthodoxie islamique mais demeura une figure exceptionnelle de la résistance au

colonialisme lui opposant, plutôt que des djihads violents, la pacifique dignité d’africains

priant et travaillant.

Ainsi nous pouvons dire avec assurance qu’au banquet de l’universel le Saint de Touba a apporté l’événement religieux le plus original du monde après le pèlerinage de la Mecque .

Le Magal de Touba constitue avant tout l’expression ou la reconnaissance de l’unicité de Dieu car la vie de Serigne Touba se résume à cela. Son œuvre monumentale se conjugue

au thème central du monothéisme par la célébration de la singularité du Seigneur maître des mondes.

Par la conséquente il suivit bien les traces du Prophète Mohammed (psl). En effet dès un bas âge Cheikhoul Khadim fit de l’unicité une ligne de conduite infranchissable et à ne jamais sacrifier sur l’autel de la compromission.

Par exemple lors du rappel à Dieu de Serigne Mame Mor Anta Salli, Serigne Taïba Mohamed Ndoumbé de Sill lui demanda de les accompagner pour que le Damel puisse lui présenter ses condoléances.

Sa sèche réponse montrait toute sa détermination à se prévenir de toute idée d’associanisme : « je ne cherche des honneurs qu’auprès du Seigneur suprême », répondit-il avant d’écrire plus tard : « je ne crains que mon Roi et n’espère qu’en Lui. Comment mettrai-je mes affaires entre les mains de ceux qui sont incapables de gérer

leurs propres affaires que les pauvres. »



Dans son action de tous les jours Serigne Touba fit du principe de « l’ibada » le moteur

de son action à la mesure de ce verset du Coran : “c’est Toi seul que nous adorons et

c’est Toi seul dont nous implorons secours ) Coran 1 :5



Dès lors le Magal symbolise et commémore cet attachement indéfectible à Dieu. Un tel

lien se trouvant magnifié par une confiance totale à Dieu en ce matin du départ. Ce sera

arcbouté de cette ardeur qu’il confia à Dieu Cheikh Moustapha et Cheikh Fallilou

Mbacké ; ses fils. C’est aussi armé de cette confiance divine qu’il chemina vers sa

destinée sachant qu’il n’avait rien à craindre car n’ayant fait de tort à personne.

Mieux que quiconque Cheikhoul khadim comprit que s’en remettre à Dieu en toute circonstance était la seule manière de faire pour réussir à cette mission périlleuse. Ainsi face à l’adversité des spahis et des colons , il trouva refuge dans le « tawakkoul » qui se résume en ces mots dans le Coran : « …Et place ta confiance en Dieu et Dieu suffit comme protecteur (Coran 33 :48) “ Place ta confiance en Dieu car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit .”Coran 27 :79. »

S’il demeure que le tawakkoul est une qualité enseignée des prophètes ; Serigne Touba

fut à la bonne école.

Pensons à la similitude de réaction d’avec le Saint Prophète Nuh(psl) en face des calomnies par exemple. Dans le cas de Nuh (psl) le Coran nous révèle : «… Raconte leur l’histoire de Noé quand il dit à son peuple “ O mon peuple si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes de Dieu vous opposent trop ;alors c’est en Dieu que je place ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos plans. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit .”Coran 10-71).

Dans le cas de Cheikhoul khadim on note la même attitude de défiance face aux calomnies en ce matin du départ. Il était clair que ce détachement militaire avait l’intention de faire mal. Ainsi la décision d’aller à leur rencontre était au demeurant une belle coïncidence car si les soldats l’avaient trouvé à Mbacké barri, il est certain que le commandant Leclerc aurait cherché à incendier le village et tuer des innocents . C’était une pratique courante de cette

époque de persécution anti islamique. Pour preuve le Daara de Pire fut saccagé sans

ménagement dans le passé récent.

Aussi quand ils le virent seul entouré d’aucun soldat à Jewol, Leclerc sut très bien que c’était là une occasion pour en finir de bon contre les

agissements de celui qui avait appelé les hommes à Dieu. Après tout l’alibi du meurtre ne saurait être que le refus d’exécution.

Mais ce que Leclerc ignorait était que Dieu n’abandonne jamais Son esclave , surtout s’il

est aussi exalté qu’Ahmadou Bamba. Ce dernier mit toute sa confiance en Dieu et nous

raconte dans Jazaoul chakour : « Et il se tourna vers Dieu le Noble Généreux … Il récita

la basmallah cinquante fois, etant humble devant Celui qui quand Il affronte un

adversaire finit par le vaincre … le chargé de mission repartit à la hate (…).

Ainsi il se

permit même de passer la nuit à Jewol et quand le matin vint il éperonna son cheval si

vite que l'escadron lui demanda de ralentir .

Aussi lors de l’épisode du conseil privé, il se permit de prier sans interruption, faisant fi

de leur présence.



En cela il fut héritier du tawakkoul des prophètes (pse).

Lorsque le Prophète Houd (psl) fut menacé par son peuple il répondit :" Rusez donc tous

contre moi et ne me donnez pas de répit , je place ma confiance en Dieu mon Seigneur et

le vôtre” ( Coran 11-55-56 ) . C’est de cette même confiance stoique qu’il s’arma devant le conseil privé car à chaque fois qu’on le questionna ; sa réponse fut des plus sèches.

Dans Jawabu cheikhoul khadim (vers 11-14 ) il note cette réponse dont résonne encore

dans les murs de la gouvernance : « Quand vous déclarez que je mène une guerre sainte

je vous donne entièrement raison . Oui je fais la guerre sainte pour plaire à Allah le

Majestueux . Mais je la fais avec la science et la crainte en rendant un culte sincère à

Dieu " .

Quand Ibrahim (psl) fut jeté au feu ; ses derniers mots furent « Dieu me suffit et c’est le

meilleur des garants et protecteurs." L’ange Gabriel vint le voir. Alors qu’il était dans les

airs avant d’atterrir dans le feu et lui demanda « As tu besoin de quelque chose ? Ibrahima

(psl) répondit : "Venant de toi non ! " Le résultat fut tel que Dieu ordonna au feu « Ô feu sois pour Abraham une fraîcheur salutaire" coran 21-69. Dans le cas de Cheikhoul khadim on note encore cette même détermination. Par exemple

il ne savait même pas le lieu choisi pour sa déportation . Ce fut uniquement durant la

visite du représentant du gouverneur qui le somma du reste à faire appel qu’il entendit le

nom du pays de déportation être prononcé. A ce sujet il écrit dans Dons du Digne de

reconnaissance : « Le représentant du gouverneur qui était avec le serviteur lui ordonna

à titre de conseil d’envoyer une lettre au gouverneur. De retour, il faillit pencher vers

cela puis se repentit . »

Cette confiance en Dieu avait pour effet de lui garantir une certaine quiétude et la sérénité

face aux épreuves . Dans Assirou il assure : « le véritable payeur me paiera ces troubles

que les ennemis me causent et de tout cela le mal qu’ils me font Dieu est Seul Payeur

Véritable ” . Oui Dieu est bien le “ Seul Payeur Véritable .” car quoi de plus normal s’il

fut récompense de ces deux nuits de Ndakarou d’une mosquée lumineuse au cœur de la capitale !

Que retenir de toute cette action ?

Les humains ont l’habitude de s’inquiéter de deux choses : les biens matériels et la durée

de la vie. Or il se trouve que la subsistance quotidienne est déjà bien écrite et le terme de

la vie aussi déterminée. Face à cet état de fait ; placer sa confiance à Dieu est la seule attitude permettant de juguler les inquiétudes. Comme il le fit en ce matin du 18 Safar ;

sachons faire confiance à Dieu pour espérer une victoire totale.

Au demeurant il est l’occasion de souligner que le mouridisme est bien à la croisée des

chemins. Comme qui dirait il est un vent partit du Baol avec Touba pour irradier tout le

Sénégal avant de finir d’envelopper le Sénégal entier a parti de Dakar. C’est tout le sens

de l’inauguration de la mosquée du Massalik Al Jinaan comme symbole. Bamba est

maintenant partout dans les cœurs Alhamdoulillah ! Nonobstant ce même vent est prêt à continuer son bon chemin en amenant de l’air pur en soufflant sur le reste du monde.

Nous entendons par cela le fait que le seul projet de sociétéé valable est le mouridisme

car mettant Dieu au centre de toute activitéé et aidant l’homme à se parfaire via le

djihadoul Nafs. Ni le capitalisme ; ni le socialisme ou le communisme n’ont été en

mesure de répondre aux aspirations des humains. Pourtant l’idéologie de l’adoration

exclusive de Dieu et du travail au service de la communautéé développée par Cheikhoul

khadim peut faire changer la face du monde.

En cela il incombe au mouride sincère de ne ménager aucun effort pour le rayonnement

de la voie. Soyons des mourides véritables ; engagés derriére l’exceptionnel khalife

Serigne Mountakha mbacké pour un développement endogéne complet qui tendra ensuite vers un international du mouridisme car Serigne touba est une manne universelle . C’est l’occasion du reste de magnifier en derniére analyse le travail extraordinaire qu’accomplit le khalife General à la tête de la communautéé. Nous réaffirmons que Touba bakhdad sera toujours à l’avant garde de ses projets pour que s’accomplisse sa destinée.

Assamaleikum wa rahmatoulah

