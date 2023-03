14e journée de la Ligue 1 : Génération Foot s’offre l’As Pikine, la Linguère coule face à Gorée …

GénérationFoot a renoué avec la victoire ce dimanche après-midi à l’occasion de son duel contre l’AS Pikine. Sur la pelouse du stade Djibril Diagne de Déni Biram, Jean Barthélémy Diouf s’est illustré en transformant un superbe coup-franc (1-1, 55e.)

À peine remis de leurs émotions, les Pikinois vont prendre un second but, deux minutes plus tard. Pape Moussa Fall marque pour donner l’avantage (2-0, 57e.)

Les Grenats qui comptent encore deux matches de retard sont à la 9ème place de la Ligue 1. L’AS Pikine est dans la même situation, mais reste à la 11ème place.

Au stade Iba Mar Diop, les Goréens ont plié la rencontre dès la première mi-temps avec des réalisations de Ndiaye (1-0, 31e) et Alassane Diallo (2-0, 35e) face à la Linguère.

Les Saint-Lousiens restent avant-dernier de la L1 avec 12 points pris en 13 matches.

Une situation qui contraste avec celle de Gorée qui est bien classé au classement général avec une 5ème place et 20 unités au compteur...