137e Pèlerinage Marial de Popenguine : l'évêque de la Mauritanie, Victor Dione, fait un vibrant plaidoyer pour l'espérance chrétienne face aux défis du monde actuel

En ce jour de Pentecôte, une messe solennelle a été effectuée ce lundi 9 Juin 2025, vers 10 h, à l'église Notre Dame de la Délivrande de Popenguine, en présence d'autorités gouvernementales dont le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, d'autorités religieuses dont l'Imam El Hadj Oumar Diène, Président des Imams et Oulémas du Sénégal.

Revenant sur le thème de cette année "Marie, Mère de l'espérance, marche avec nous!", l'evêque de Nouakchott, Victor Dione qui a présidé la cérémonie, estime que ce thème condense à lui seul le message central de deux des événements majeurs de l'Église universelle : d'une part, le synode sur la synodalité et d'autre part, le jubilé ordinaire de l'Église placé sous le signe de l'Espérance.

Un monde éprouvé, mais une espérance vivante

Dans une homélie empreinte de réalisme et d’espoir, Monseigneur Victor Dione a dressé un constat sans concession des souffrances qui traversent les sociétés contemporaines : guerres, catastrophes naturelles, famine, épidémies, immigration clandestine, et désillusion face aux promesses politiques non tenues. « Le mercure du thermomètre du désespoir ne cesse de monter au fil des jours », a-t-il affirmé, soulignant l’urgence d’un retour à l’espérance ancrée dans la foi chrétienne.



"Notre monde est profondément éprouvé... les mots Mort, Guerre, catastrophe naturelle, famine, épidémie, attentat et j'en passe, sont de nos jours banalisés, car devenus trop habituels à nos oreilles. À cela s'ajoutent les déceptions causées par les politiques étatiques bâties sur des promesses mensongères et tant d'autres épreuves. Les populations de la plupart de nos pays traversent de profondes souffrances et entrevoient l'avenir avec un sentiment de pessimisme général. C'est l'état d'âme qui caractérise ceux et celles qui, au péril de leur vie, affrontent les dangers de l'immigration clandestine, des exilés qui fuient la guerre, des téméraires ou résignés qui attendent dans l'angoisse leur triste sort, car ne sachant plus que faire. Le mercure du thermomètre du désespoir ne cesse de monter au fil des jours, il y a de quoi s'inquiéter.

MARIE, la mère de l'espérance comme modèle de confiance

L’évêque de Nouakchott, Monseigneur Victor Dione, a invité les chrétiens à s’enraciner dans la foi et à garder vivante la flamme de l’espérance, tout en reconnaissant que Dieu accompagne les efforts humains et bénit les actes de justice, de solidarité et de paix. "Nous avons la certitude que rien n'est impossible à Dieu. Prenant de ce fait, MARIE, la mère de l'espérance comme modèle de confiance inébranlable. Au côté de MARIE, nous apprenons que contrairement à une attente passive d'une intervention divine, l'espérance chrétienne est intrinsèquement liée à l'action et à la responsabilité. Elle nous invite à ne pas croiser les bras en attendant que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, elle met dans nos cœurs la conviction que Dieu est à l'œuvre et qu'il nous accompagne et bénit nos efforts", a laissé entendre l'évêque lors de son homélie.