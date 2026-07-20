un nouveau litige financier autour de l’équipe nationale féminine : La FSF quitte l’Axil Hôtel sans payer une facture de 25 millions, le propriétaire Gorgui Ndoye menace de saisir la DIC

La Fédération sénégalaise de football est menacée d’une plainte après le séjour écourté de l’équipe nationale féminine à l’Axil Hôtel de Dakar. Selon L’Observateur, les joueuses et leur encadrement ont quitté l’établissement après seulement quelques jours, sans que les frais d’hébergement et de restauration aient été réglés.


un nouveau litige financier autour de l’équipe nationale féminine : La FSF quitte l’Axil Hôtel sans payer une facture de 25 millions, le propriétaire Gorgui Ndoye menace de saisir la DIC
Un stage de dix jours interrompu après quelques nuits
 
L’équipe nationale féminine devait séjourner à l’Axil Hôtel du 13 au 23 juillet, dans le cadre d’un stage de préparation à la Coupe d’Afrique des nations féminine au Maroc.
 
L’établissement avait été choisi pour accueillir les joueuses et les membres de l’encadrement pendant une dizaine de jours.
 
Mais la délégation n’y serait finalement restée que deux nuits, soit environ trois jours. Jusqu’alors, aucun incident particulier n’aurait été signalé.
 
Selon le propriétaire, Gorgui Ndoye, le groupe aurait brusquement quitté l’hôtel vers 6 heures du matin, sans avertissement préalable et sans règlement de la facture.
 
Vingt-six chambres préparées et des stocks constitués
 
Après réception du bon de commande, la direction de l’hôtel affirme avoir préparé vingt-six chambres, dont douze individuelles.
 
L’établissement avait également acheté des produits alimentaires correspondant aux régimes spécifiques des sportives. Ses plateformes de réservation auraient été fermées afin de garantir la disponibilité des chambres durant toute la période prévue.
 
Gorgui Ndoye explique avoir accepté que la délégation s’installe avant le paiement, en raison de la confiance accordée à la Fédération sénégalaise de football.
 
Un départ qui aurait causé un lourd préjudice
 
Le propriétaire estime que l’hôtel a subi d’importantes pertes financières.
 
Les chambres réservées pour la délégation n’ont pas pu être proposées à d’autres clients. L’Axil Hôtel, présenté comme un établissement accueillant notamment des séminaires et une clientèle d’affaires, affirme avoir refusé des demandes pendant cette période.
 
Des denrées acquises pour les joueuses auraient également dû être jetées ou réaffectées. La direction soutient que certains régimes préparés pour des athlètes ne pouvaient pas être facilement servis à sa clientèle habituelle.
 
Une facture proche de 25 millions de FCFA
 
Selon L’Observateur, l’ardoise réclamée à la FSF s’élève à près de 25 millions de FCFA.
 
Gorgui Ndoye assure avoir d’abord tenté de résoudre le litige à l’amiable. Une copie de la plainte préparée par l’hôtel aurait été déposée auprès de la Fédération pour l’informer de la démarche envisagée.
 
Les discussions ont notamment impliqué Walimata Sèye, responsable du développement du football féminin et signataire du bon de commande.
 
Une proposition de règlement à 30 % rejetée
 
Le propriétaire rapporte qu’une proposition portant sur le paiement de 30 % de la facture lui aurait été soumise.
 
Il aurait refusé, estimant que cette somme couvrirait à peine la restauration, sans prendre en compte l’hébergement, le blocage des chambres et la fermeture des plateformes de réservation.
 
Il aurait ensuite proposé le versement d’au moins 75 % de la somme, se disant prêt à renoncer au reste. Aucun accord n’aurait finalement été trouvé.
 
Gorgui Ndoye affirme avoir été informé par la suite que la délégation avait été transférée à l’hôtel Fleur de Lys.
 
Une plainte annoncée à la gendarmerie ou à la DIC
 
Face à l’absence de règlement, le responsable de l’Axil Hôtel envisage de saisir la justice.
 
Il annonce que sa plainte pourrait être transmise à la gendarmerie ou à la Division des investigations criminelles. Il estime que la Fédération doit honorer le bon de commande et indemniser l’établissement pour les dépenses engagées.
 
Contactée par L’Observateur, Walimata Sèye n’a pas souhaité commenter le dossier. Son silence laisse, pour le moment, sans réponse publique la version avancée par le propriétaire de l’hôtel.
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Lundi 20 Juillet 2026
Dakaractu



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