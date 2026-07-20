ONU : Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall

Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. C’est ce qu’annonce un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, daté du 20 juillet 2026.
Selon ce texte, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu le vendredi 17 juillet 2026, au Palais de la République, l’ancien président Macky Sall, venu l’entretenir de sa candidature. Cette audience, décrite comme s’étant déroulée dans un climat de cordialité et de courtoisie républicaine, témoignerait, selon le communiqué, de l’attachement du chef de l’État au dialogue, à la continuité de l’État et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la Nation.
À l’issue de cette rencontre, le président Faye a décidé que le Sénégal apporterait son plein soutien à la candidature de Macky Sall. Le chef de l’État a, en conséquence, instruit le gouvernement et l’ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pleinement pour promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations unies. Il a également invité toutes les forces vives de la Nation à soutenir cette candidature, désormais présentée comme celle du Sénégal tout entier, au service de l’Afrique et d’un multilatéralisme plus performant.
Cette annonce marque ainsi un tournant dans le parcours de Macky Sall vers le Secrétariat général de l’ONU. Sa candidature, jusque-là portée par le Burundi sans soutien officiel de Dakar, bénéficie désormais pleinement de l’appareil diplomatique sénégalais, à quelques jours de sa nouvelle audition prévue le 23 juillet à New York.
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