ONU : Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall

Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. C’est ce qu’annonce un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, daté du 20 juillet 2026.







Selon ce texte, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu le vendredi 17 juillet 2026, au Palais de la République, l’ancien président Macky Sall, venu l’entretenir de sa candidature. Cette audience, décrite comme s’étant déroulée dans un climat de cordialité et de courtoisie républicaine, témoignerait, selon le communiqué, de l’attachement du chef de l’État au dialogue, à la continuité de l’État et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la Nation.

