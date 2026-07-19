Au moins 50 militaires maliens tués dans une attaque des indépendantistes et des jihadistes samedi


Au moins 50 militaires maliens tués dans une attaque des indépendantistes et des jihadistes samedi

Au moins 50 militaires sont morts samedi dans le nord du Mali lors d'une des attaques les plus meurtrières subies par l'armée depuis le début du conflit qui ravage ce pays d'Afrique de l'ouest depuis une quinzaine d'année.

La coalition des indépendantistes touareg et de jihadistes a tendu une embuscade samedi contre un convoi de l'armée qui quittait la ville stratégique d'Anéfis dans le nord du pays pour se rendre dans la grande ville de Gao.

"Le bilan provisoire de l'attaque est très lourd. Plus de 50 militaires tués. Et au moins 24 prisonniers", a indiqué à l'AFP un élu local du nord proche de la junte au pouvoir.

Ce convoi quittait la ville d'Anéfis, théâtre ces dernières semaines d'âpres combats pour son contrôle.

Début juillet, une offensive d'envergure coordonnée du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affiliés à Al-Qaïda, et des indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA,) s'était soldée par la prise temporaire de la ville, encerclant le camp militaire défendu par les Forces armées maliennes et les paramilitaires russes d'Africa Corps.

"C'est un bilan lourd. Certains de nos hommes ont été purement exécutés", a déploré une source au sein de l'armée malienne qui précise que des investigations sont en cours pour comprendre les défaillances tactiques ayant conduit à un tel revers. "Nous sommes en train de voir ce qui a réellement pu rendre nos hommes aussi vulnérables."

"Mon mari a été tué samedi dans les combats. Il faut que le gouvernement nous dise la vérité. Il y a trop de morts", se lamente l'épouse d'un militaire tué lors de l'embuscade.

 

- "Aucun russe tué" -

 

Les paramilitaires russes qui soutiennent l'armée malienne étaient déjà arrivés à Gao au moment de l'attaque et n'ont pas subi de pertes, selon les sources consultées par l'AFP.

"Aucun russe n'a été tué. Les morts sont dans les rangs de l'armée et des milices de l'Etat", a indiqué un chef de communauté de la région de Gao.

"Il y a eu un problème de coordination entre les Russes et l'armée. Les Russes étaient devant. Ils sont arrivés à Gao sans perdre un seul homme", a confirmé un élu local.

L'attaque a été revendiquée par le JNIM et les indépendantistes du FLA.

Dans un communiqué, l'armée a reconnu samedi que son convoi était "tombé dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes", sans donner de bilan.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés aux organisations jihadistes Al-Qaïda et Etat islamique, ainsi que de groupes criminels communautaires et de mouvements touaregs indépendantistes. Elle s'ajoute à une grave crise économique.

Depuis deux coups d'Etat successifs en 2020 et 2021, le pays est dirigé par des militaires arrivés au pouvoir sur la promesse de rétablir la sécurité et de conserver son intégrité territoriale.

En août 2024, l'armée malienne et les paramilitaires russes Wagner, qui ont précédé l'Africa Corps, avaient essuyé une importante défaite dans la localité de Tinzaouatène (nord), à la frontière algérienne. Des séparatistes et des jihadistes avaient affirmé avoir tué des dizaines de paramilitaires russes et de soldats maliens lors de combats.

L'armée et Wagner avaient reconnu des pertes importantes, sans donner de bilan précis.

En septembre 2024, le JNIM revendique une double attaque d'une rare ampleur contre l'aéroport militaire de Bamako, la capitale, et contre l'école de gendarmerie, qui fait plus de 70 morts et 200 blessés, selon des sources sécuritaires.

Ces derniers mois, les combats ont repris en intensité au Mali depuis une vaste offensive du JNIM et du FLA fin avril à travers le pays, lors de laquelle le ministre de la Défense a été tué et la ville stratégique de Kidal prise par cette coalition.

La perte de Kidal est un camouflet pour la junte qui a pris le pouvoir à Bamako en 2020 sur la promesse de rétablir l'intégrité territoriale du Mali.

Autres articles
Dimanche 19 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dernière minute - La mairie de Touba en feu… Les flammes ont démarré à 06 h 48 minutes

Dernière minute - La mairie de Touba en feu… Les flammes ont démarré à 06 h 48 minutes - 19/07/2026

Pénurie d’eau à Jaxaay : Plusieurs quartiers privés d’eau depuis 48h

Pénurie d’eau à Jaxaay : Plusieurs quartiers privés d’eau depuis 48h - 18/07/2026

Saint-Louis : ras-le-bol des usagers face aux lenteurs à la mairie des HLM

Saint-Louis : ras-le-bol des usagers face aux lenteurs à la mairie des HLM - 18/07/2026

Didier Badji officiellement déclaré décédé, près de quatre ans après sa mystérieuse disparition

Didier Badji officiellement déclaré décédé, près de quatre ans après sa mystérieuse disparition - 18/07/2026

Bissap empoisonné, aveux rétractés et pardon du patron : Il aurait voulu tuer son patron pour récupérer son atelier…20 ans de réclusion requis contre D.Diop

Bissap empoisonné, aveux rétractés et pardon du patron : Il aurait voulu tuer son patron pour récupérer son atelier…20 ans de réclusion requis contre D.Diop - 18/07/2026

Assemblée nationale : deux propositions de loi sur les fonds politiques et le patrimoine présidentiel relancent les tensions, le PR Diomaye Faye dispose de dix jours pour se prononcer

Assemblée nationale : deux propositions de loi sur les fonds politiques et le patrimoine présidentiel relancent les tensions, le PR Diomaye Faye dispose de dix jours pour se prononcer - 18/07/2026

Mandat de député d’Ousmane Sonko : Le magistrat Ousmane Kane accuse le Conseil constitutionnel d’avoir créé un « déni de justice »

Mandat de député d’Ousmane Sonko : Le magistrat Ousmane Kane accuse le Conseil constitutionnel d’avoir créé un « déni de justice » - 18/07/2026

Macky Sall accueilli en héros : de l’aéroport au Palais, une foule en liesse pour l’ancien président

Macky Sall accueilli en héros : de l’aéroport au Palais, une foule en liesse pour l’ancien président - 18/07/2026

Tête-à-tête au Palais : Le PR Diomaye Faye et Macky Sall en toute intimité autour de la candidature à l’ONU, une rencontre symbolique au sommet de l’État

Tête-à-tête au Palais : Le PR Diomaye Faye et Macky Sall en toute intimité autour de la candidature à l’ONU, une rencontre symbolique au sommet de l’État - 17/07/2026

Prisons surpeuplées : Le ministre de la Justice Me Moussa Sarr demande aux procureurs de limiter les mandats de dépôt et exige un traitement plus rapide des dossiers

Prisons surpeuplées : Le ministre de la Justice Me Moussa Sarr demande aux procureurs de limiter les mandats de dépôt et exige un traitement plus rapide des dossiers - 17/07/2026

Audience avec le président Diomaye Faye: Macky Sall quitte le Palais sous les applaudissements des militants de l'APR

Audience avec le président Diomaye Faye: Macky Sall quitte le Palais sous les applaudissements des militants de l'APR - 17/07/2026

Macky Sall à Dakar: une liesse populaire à l'accueil le long de la route de l’Aéroport de Yoff

Macky Sall à Dakar: une liesse populaire à l'accueil le long de la route de l’Aéroport de Yoff - 17/07/2026

Retour de Macky Sall : des centaines de milliers de Sénégalais mobilisés pour accueillir l’ancien président

Retour de Macky Sall : des centaines de milliers de Sénégalais mobilisés pour accueillir l’ancien président - 17/07/2026

Palais de la République : Macky Sall accueilli par le président Bassirou Diomaye Faye

Palais de la République : Macky Sall accueilli par le président Bassirou Diomaye Faye - 17/07/2026

Vers un jumelage des élections législatives et locales? Bassirou Diomaye Faye aurait sollicité les sages avant une possible dissolution de l’Assemblée en fin novembre

Vers un jumelage des élections législatives et locales? Bassirou Diomaye Faye aurait sollicité les sages avant une possible dissolution de l’Assemblée en fin novembre - 17/07/2026

🔴 DIRECT – Aéroport LSS : arrivée de Macky Sall au Sénégal

🔴 DIRECT – Aéroport LSS : arrivée de Macky Sall au Sénégal - 17/07/2026

🔴 DIRECT – Palais de la République : Arrivée très attendue de Macky Sall

🔴 DIRECT – Palais de la République : Arrivée très attendue de Macky Sall - 17/07/2026

🔴 DIRECT / DUPLEX Aéroport LSS–Palais – Retour de Macky Sall au Sénégal

🔴 DIRECT / DUPLEX Aéroport LSS–Palais – Retour de Macky Sall au Sénégal - 17/07/2026

Meurtre du gérant d’une station à Touba : acquittés après trois ans de prison, les deux pompistes retrouvent la liberté

Meurtre du gérant d’une station à Touba : acquittés après trois ans de prison, les deux pompistes retrouvent la liberté - 17/07/2026

Haute Cour de justice : Ismaïla Madior Fall face à l’accusation des « 200 millions de FCFA » mardi prochain

Haute Cour de justice : Ismaïla Madior Fall face à l’accusation des « 200 millions de FCFA » mardi prochain - 17/07/2026

Présidence de la République : Pourquoi Bentaleb Sow a tourné le dos à Bassirou Diomaye Faye

Présidence de la République : Pourquoi Bentaleb Sow a tourné le dos à Bassirou Diomaye Faye - 17/07/2026

3FPT : Changement à la tête du Fonds, Babo Amadou Ba débarqué

3FPT : Changement à la tête du Fonds, Babo Amadou Ba débarqué - 16/07/2026

Port de Dakar : Waly Diouf Bodiang limogé ( Conseil des ministres)

Port de Dakar : Waly Diouf Bodiang limogé ( Conseil des ministres) - 16/07/2026

Les nominations en conseil des ministres du Jeudi 16 juillet 2026

Les nominations en conseil des ministres du Jeudi 16 juillet 2026 - 16/07/2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 JUILLET 2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 JUILLET 2026 - 16/07/2026

Magal 2026 / Le discours de Serigne Mountakha reparti entre «  berndé », spiritualité, hospitalité et mobilisation

Magal 2026 / Le discours de Serigne Mountakha reparti entre «  berndé », spiritualité, hospitalité et mobilisation - 16/07/2026

Médina Baye: Un homme d'une soixantaine d'années retrouvé mort dans sa chambre

Médina Baye: Un homme d'une soixantaine d'années retrouvé mort dans sa chambre - 16/07/2026

Rencontre Diomaye et Macky Sall : l’APR salue « la hauteur républicaine » du chef de l’État.

Rencontre Diomaye et Macky Sall : l’APR salue « la hauteur républicaine » du chef de l’État. - 16/07/2026

Cour des comptes : «Toutes les dispositions ont été prises pour que les rapports ne dorment pas dans les tiroirs » ( Abdoul Magib Guèye)

Cour des comptes : «Toutes les dispositions ont été prises pour que les rapports ne dorment pas dans les tiroirs » ( Abdoul Magib Guèye) - 16/07/2026

Crise du Riz local : 150 milliards FCFA immobilisés, l’État tente d’éviter l’asphyxie de toute une filière

Crise du Riz local : 150 milliards FCFA immobilisés, l’État tente d’éviter l’asphyxie de toute une filière - 16/07/2026

RSS Syndication