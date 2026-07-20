Farba Ngom absent du retour de Macky Sall : ce qui s’est passé après son opération à Paris

Alors que les responsables et militants de l’Alliance pour la République se mobilisaient à Dakar pour accueillir Macky Sall, Farba Ngom se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres du Sénégal. Selon L’Observateur, le maire des Agnam venait de subir, à l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, une intervention chirurgicale présentée comme urgente, en raison de ses problèmes d’apnée du sommeil.


Farba Ngom absent du retour de Macky Sall : ce qui s’est passé après son opération à Paris
L’absent le plus remarqué lors de l’accueil de Macky Sall
 
Farba Ngom aura été l’un des grands absents du dispositif mis en place pour le retour de Macky Sall à Dakar. Chargé de la mobilisation au sein de l’Alliance pour la République, il aurait, en temps normal, occupé une place centrale dans l’organisation de l’accueil réservé à l’ancien chef de l’État.
 
Mais au moment où Macky Sall revenait dans la capitale sénégalaise pour un échange avec le président Bassirou Diomaye Faye, notamment autour de sa candidature à la tête de l’Organisation des Nations unies, Farba Ngom se trouvait à Paris.
 
Son absence n’était donc pas liée à un retrait politique ou à une indisponibilité organisationnelle. Selon les informations rapportées par L’Observateur, elle s’expliquait par une intervention médicale programmée dans l’urgence.
 
Une opération liée à l’apnée du sommeil
 
Farba Ngom a été admis à l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, dans la région parisienne. Il y a subi une opération chirurgicale en rapport avec les troubles d’apnée du sommeil dont il souffrirait.
 
Des proches qui l’accompagnent en France, cités par le quotidien, soutiennent que son état nécessitait une prise en charge rapide. Les médecins lui auraient expliqué que le maintien de sa situation médicale sans intervention, pendant encore quelques mois, aurait pu lui faire courir un risque important.
 
C’est dans ce contexte que l’opération aurait été organisée moins d’une semaine après son arrivée à Paris.
 
Une rencontre inattendue à la sortie du bloc
 
Les premières heures ayant suivi l’intervention ont également été marquées par une rencontre fortuite. Alors qu’il venait de sortir du bloc opératoire et se trouvait encore installé sur son lit dans les couloirs de l’établissement, Farba Ngom aurait croisé l’ancien ministre Cheikh Tidiane Sy.
 
Présent au même moment dans l’hôpital, Cheikh Tidiane Sy serait ainsi devenu la première personnalité à échanger avec le maire des Agnam après son opération. Une rencontre inattendue que son entourage décrit comme particulièrement symbolique.
 
Les alertes médicales rappelées par ses proches et ses avocats
 
Cette intervention vient, selon L’Observateur, conforter les inquiétudes exprimées à plusieurs reprises par les médecins et les avocats de Farba Ngom pendant sa période de détention.
 
Ses conseils avaient régulièrement attiré l’attention des autorités judiciaires sur la nécessité d’une prise en charge médicale adaptée. Ils estimaient que certains examens et traitements ne pouvaient pas être continuellement reportés.
 
L’autorisation de sortie du territoire lui avait finalement été accordée par le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, après avis du parquet financier. Ce déplacement en France lui a permis de bénéficier de l’intervention désormais réalisée.
 
L’état de santé de Farba Ngom demeure suivi par ses médecins, tandis que son entourage se montre rassurant sur les premières heures ayant suivi l’opération.
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Lundi 20 Juillet 2026
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