Palais de la République : Macky Sall accueilli par le président Bassirou Diomaye Faye

L’ancien président de la République Macky Sall est arrivé ce vendredi au Palais de la République, où il a été accueilli par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Il convient de rappeler que Macky Sall s’est d’abord posé à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor de Yoff, où il a été accueilli par des milliers de militants venus l’accueillir en nombre.







Cette liesse populaire à l’aéroport a précédé son déplacement vers le Palais de la République, où l’a reçu le président Diomaye Faye. Une rencontre entre les deux hommes dans un contexte politique marqué par de multiples tensions institutionnelles et une actualité particulièrement dense sur la scène politique sénégalaise.

