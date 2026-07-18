Pénurie d’eau à Jaxaay : Plusieurs quartiers privés d’eau depuis 48h

La commune de Jaxaay, dans le département de Keur Massar, traverse une situation difficile. Depuis jeudi soir, plusieurs quartiers sont privés d’eau potable.

Près de 48 heures plus tard, les robinets sont toujours à sec et la situation devient préoccupante, d’autant plus que l’on fait face à une forte chaleur.

A ce jour, aucune communication officielle de la Seneau n’a été rendue publique pour expliquer les causes de cette coupure ni annoncer un délai de rétablissement.

Face à cette pénurie, les populations s’organisent. Elles ont pris d’assaut les puits du quartier pour assurer les travaux ménagers et domestiques. Pour la cuisine et la consommation quotidienne, les habitants se tournent vers les distributeurs d’eau communément appelés "Kaynan" et les bouteilles d’eau minérale.

L’absence d’eau potable dans ces conditions suscite l’inquiétude des ménages qui réclament une intervention urgente de la Seneau pour un retour à la normale.