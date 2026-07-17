Tête-à-tête au Palais : Le PR Diomaye Faye et Macky Sall en toute intimité autour de la candidature à l’ONU, une rencontre symbolique au sommet de l’État

Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce vendredi, son prédécesseur Macky Sall. Dans une atmosphère empreinte de courtoisie, l’ancien chef de l’État est venu présenter sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies et solliciter le soutien du Sénégal.