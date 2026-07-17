Tête-à-tête au Palais : Le PR Diomaye Faye et Macky Sall en toute intimité autour de la candidature à l’ONU, une rencontre symbolique au sommet de l’État

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jour l’ancien président Macky Sall au Palais de la République.
Lors de cette audience, Macky Sall a informé officiellement le chef de l’État de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le processus de sélection a été lancé le 25 novembre 2025 à New York.
L’ancien président a également fait le point sur l’évolution de sa candidature et sollicité le soutien de son pays. Bassirou Diomaye Faye l’a écouté avec courtoisie et a salué sa démarche.
Macky Sall s’est, par ailleurs, engagé à rendre régulièrement compte au président de la République des différentes étapes de la procédure.
Au-delà des parcours et des convictions politiques, cette rencontre est présentée comme un symbole de la continuité de l’État et de la permanence des institutions, au-delà des alternances.
Lors de cette audience, Macky Sall a informé officiellement le chef de l’État de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le processus de sélection a été lancé le 25 novembre 2025 à New York.
L’ancien président a également fait le point sur l’évolution de sa candidature et sollicité le soutien de son pays. Bassirou Diomaye Faye l’a écouté avec courtoisie et a salué sa démarche.
Macky Sall s’est, par ailleurs, engagé à rendre régulièrement compte au président de la République des différentes étapes de la procédure.
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