« Le peuple sénégalais attend de vous des magistrats justes » : message d’Abdoulaye Ba aux 15 nouveaux magistrats

La Cour d’appel de Dakar a accueilli, ce lundi 20 juillet 2026, l’audience solennelle de prestation de serment de 15 nouveaux magistrats. La cérémonie, tenue au Palais de Justice, a marqué leur entrée officielle dans la magistrature, au terme d’un parcours de formation et de sélection particulièrement exigeant.



Présidant la cérémonie, le Premier président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Ba, a adressé ses félicitations aux nouveaux magistrats, tout en les appelant à mesurer pleinement la responsabilité qui leur incombe. « Le peuple sénégalais attend désormais de vous, non pas que vous soyez des magistrats brillants, mais des magistrats justes », a t’il déclaré, soulignant que leur prestation de serment constitue le début d’une exigence quotidienne au service de la République et des justiciables.



Dans son discours, le Premier président a insisté sur les valeurs fondamentales qui doivent guider l’exercice de la fonction judiciaire, l’indépendance, l’impartialité, la probité, le courage, la dignité et l’humilité. Il a également rappelé que le magistrat doit rester guidé par la loi, à l’abri des pressions politiques, sociales, médiatiques ou numériques. « Le magistrat ne détient pas une vérité personnelle, il dit le droit », a t’il rappelé.



Abdoulaye Ba a également invité cette nouvelle génération de magistrats à s’adapter aux profondes transformations de la justice, notamment avec l’essor de l’intelligence artificielle, des outils numériques, de la cybercriminalité et des nouvelles formes de preuve. Il a toutefois insisté sur la nécessité de maîtriser ces évolutions sans renoncer à l’indépendance intellectuelle et à l’esprit critique, rappelant que la formation du magistrat ne s’achève jamais avec la prestation de serment.



En conclusion, le Premier président de la Cour d’appel de Dakar a exhorté les nouveaux magistrats à placer la loi au dessus des passions et l’intérêt général au dessus des intérêts particuliers. Il les a appelés à exercer leur mission avec fermeté, humanité et impartialité, dans un contexte où les citoyens attendent une justice plus accessible, plus lisible et plus diligente. Leur responsabilité sera désormais de contribuer, par chaque décision et chaque comportement, à renforcer la confiance des Sénégalais dans l’institution judiciaire.