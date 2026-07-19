INCENDIE À LA MAIRIE DE TOUBA- L’essentiel du matériel logistique calciné, un magasin contenant des produits de nettoiement brûlé et des archives perdues… Des millions partis en flamme

Un violent incendie s’est déclaré ce matin à Touba, dans un magasin situé en zone commerciale. Le feu, qui a pris vers 6h48, s’est rapidement propagé en raison de la nature inflammable des stocks entreposés, composés en grande partie de plastiques et de matériel de nettoiement.
Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus avec deux fourgons et divers équipements, arrivant sur les lieux vers 7h, selon le capitaine Tine. Mais la combustion des matières plastiques a dégagé d’épaisses fumées noires, rendant difficile l’accès aux foyers et entravant le travail des soldats du feu.
Sur place, le capitaine Tine, commandant des opérations, a constaté l’ampleur des destructions : « Nous avons identifié beaucoup de matériel bureautique brûlé, ainsi que du matériel de nettoiement. La chaleur et les fumées ont rendu l’intervention complexe », a-t-il déclaré.
Le maire de la commune, Abdou Lahad Kâ, s’est , lui aussi, rendu sur les lieux pour suivre l’évolution du sinistre. Il a confié son regret quant aux moyens insuffisants : « Même si les sapeurs sont arrivés à 7h52, avec une logistique plus conséquente, ils auraient pu très rapidement maîtrisé les flammes. »
Il a cependant tenu à rassurer la population : « Beaucoup d’archives ont brûlé, mais nous nous étions déjà attelés à numériser les pièces d’état civil. L’essentiel est sauvé ».
Le sinistre a mobilisé une trentaine d’hommes, qui ont lutté pendant près de deux heures pour circonscrire le feu. Aucune victime n’est à déplorer, mais les pertes matérielles sont estimées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA.
Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus avec deux fourgons et divers équipements, arrivant sur les lieux vers 7h, selon le capitaine Tine. Mais la combustion des matières plastiques a dégagé d’épaisses fumées noires, rendant difficile l’accès aux foyers et entravant le travail des soldats du feu.
Sur place, le capitaine Tine, commandant des opérations, a constaté l’ampleur des destructions : « Nous avons identifié beaucoup de matériel bureautique brûlé, ainsi que du matériel de nettoiement. La chaleur et les fumées ont rendu l’intervention complexe », a-t-il déclaré.
Le maire de la commune, Abdou Lahad Kâ, s’est , lui aussi, rendu sur les lieux pour suivre l’évolution du sinistre. Il a confié son regret quant aux moyens insuffisants : « Même si les sapeurs sont arrivés à 7h52, avec une logistique plus conséquente, ils auraient pu très rapidement maîtrisé les flammes. »
Il a cependant tenu à rassurer la population : « Beaucoup d’archives ont brûlé, mais nous nous étions déjà attelés à numériser les pièces d’état civil. L’essentiel est sauvé ».
Le sinistre a mobilisé une trentaine d’hommes, qui ont lutté pendant près de deux heures pour circonscrire le feu. Aucune victime n’est à déplorer, mais les pertes matérielles sont estimées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA.
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