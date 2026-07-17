Macky Sall à Dakar: une liesse populaire à l'accueil le long de la route de l’Aéroport de Yoff

L'ancien président de la République, Macky Sall, est arrivé ce vendredi 17 juillet dans l' après-midi à Dakar, où il va être reçu en audience par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

À sa descente d'avion, l'ancien chef de l'État, également candidat au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), a été accueilli par une importante mobilisation de militants et sympathisants de l'Alliance pour la République (APR).

Tout au long du trajet reliant l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Yoff au centre-ville de Dakar, des centaines de militants, arborant les couleurs du parti, se sont massés le long de la route pour saluer le retour de leur leader. Chants, applaudissements et démonstrations de soutien ont marqué son passage, dans une ambiance de liesse.