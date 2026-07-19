Sommet de Freetown : Le Général Birame Diop nommé président de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030

Le 69ᵉ Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tenu ce dimanche à Freetown, en Sierra Leone, a marqué un tournant pour le Sénégal sur la scène régionale.



À l'issue des travaux, le Général Birame Diop, ancien ministre des Forces armées du Sénégal, a été désigné président de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030.



Cette nomination intervient dans un contexte où l'organisation régionale est confrontée à de nombreux défis, notamment en matière de sécurité, d'intégration économique, de gouvernance et de stabilité politique. Fort de son expérience dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la diplomatie, le Général Birame Diop aura la responsabilité de conduire les réformes de l'institution et de mettre en œuvre les orientations définies par les chefs d'État et de gouvernement.



Cette désignation renforce également la présence du Sénégal au sein des instances dirigeantes de la CEDEAO. Elle intervient au moment où le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été porté à la présidence en exercice de l'organisation sous-régionale, illustrant ainsi le rôle de premier plan que le Sénégal entend jouer dans le renforcement de l'intégration ouest-africaine et la recherche de solutions aux défis communs de la région.

