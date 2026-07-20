Dette sénégalaise : Citigroup alerte sur un possible remboursement inférieur à 50 % pour les détenteurs d’obligations, la dette du Sénégal entre dans une zone de fortes turbulences

Un risque de décote supérieur à 50 %



L’avertissement est de taille pour les investisseurs exposés à la dette sénégalaise. Selon Citigroup Inc., les détenteurs d’obligations souveraines émises en dollars pourraient récupérer moins de 50 % de la valeur nominale de leurs titres dans l’éventualité d’une restructuration.



Autrement dit, une obligation d’une valeur nominale de 100 dollars pourrait donner lieu à un remboursement inférieur à 50 dollars, selon les conditions qui seraient éventuellement retenues. Cette estimation placerait le niveau de récupération en dessous des prix auxquels les obligations sénégalaises se négocieraient actuellement sur les marchés.



Une telle perspective laisse entrevoir un risque de pertes supplémentaires pour les investisseurs qui achèteraient ou conserveraient ces titres aux niveaux actuels.



Les spéculations relancées par l’évocation de Lazard



Les interrogations autour d’une éventuelle restructuration de la dette sénégalaise ont été alimentées par un article de Bloomberg News faisant état de la nomination de Lazard Inc. comme conseiller financier du gouvernement sénégalais.



Le recours présumé à cette société spécialisée dans le conseil financier et les opérations liées à la dette a immédiatement suscité des interprétations sur les marchés. Pour certains investisseurs, une telle démarche pourrait constituer une étape préparatoire à des discussions plus larges sur le traitement de la dette publique.



Cependant, la nomination d’un conseiller financier ne signifie pas automatiquement qu’une restructuration a été décidée. Elle peut également s’inscrire dans une stratégie de gestion, de renégociation ou d’optimisation des engagements financiers de l’État.



Des autorités toujours opposées à une restructuration



Malgré les inquiétudes exprimées sur les marchés financiers, les autorités sénégalaises resteraient globalement opposées à l’idée d’une restructuration de la dette.



Une telle opération pourrait en effet entraîner une dégradation durable de la confiance des investisseurs, compliquer l’accès du Sénégal aux marchés internationaux et renchérir le coût des futurs emprunts.



Elle pourrait également prendre plusieurs formes : prolongement des échéances, réduction des taux d’intérêt, report de certains remboursements ou diminution de la valeur nominale des obligations. Dans tous les cas, les créanciers seraient appelés à consentir des pertes ou des concessions.



Une dette estimée à 130 % du PIB



Les craintes de Citigroup s’inscrivent dans un contexte marqué par un niveau d’endettement présenté comme atteignant 130 % du produit intérieur brut.



Ce ratio alimente les inquiétudes sur la soutenabilité de la dette et sur la capacité du pays à continuer d’assurer ses remboursements sans procéder à des ajustements majeurs.



À cette situation s’ajoute la suspension d’un programme du Fonds monétaire international. Cette suspension prive provisoirement le Sénégal d’un important cadre de financement et de confiance susceptible de rassurer les partenaires et les investisseurs internationaux.



Une restructuration présentée comme une option de dernier recours



Pour le moment, aucune décision officielle de restructuration n’est mentionnée. Mais selon l’analyse rapportée, les autorités pourraient être contraintes d’envisager cette option si les difficultés financières se prolongent et si aucun nouvel accord avec le FMI ne permet de restaurer rapidement la confiance.



Le scénario présenté par Citigroup apparaît donc comme une hypothèse de risque et non comme l’annonce d’une restructuration déjà actée.



Il traduit néanmoins la prudence croissante des investisseurs internationaux face à la dette sénégalaise. La clarification de la mission éventuellement confiée à Lazard, la reprise des discussions avec le FMI et la stratégie officielle du gouvernement en matière d’endettement seront désormais particulièrement surveillées.