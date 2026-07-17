Vers un jumelage des élections législatives et locales? Bassirou Diomaye Faye aurait sollicité les sages avant une possible dissolution de l’Assemblée en fin novembre

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aurait saisi le Conseil constitutionnel d’une demande d’avis portant sur l’éventualité d’un jumelage des élections législatives et locales, selon des informations recueillies auprès d’une source. Cette démarche interviendrait dans un contexte institutionnel particulier, puisqu’elle prendrait en compte l’hypothèse d’une dissolution de l’Assemblée nationale qui pourrait survenir à la fin du mois de novembre 2026.



Selon les mêmes informations, le chef de l’État chercherait ainsi à obtenir l’éclairage des sages du conseil constitutionnel avant toute décision formelle, une saisine consultative qui ne préjugerait pas d’une issue déjà arrêtée. L’option d’un couplage des deux scrutins permettrait, selon certains observateurs, de réduire les coûts logistiques et financiers d’une double organisation électorale, tout en resserrant le calendrier institutionnel dans un contexte de tensions persistantes entre l’exécutif et le pouvoir législatif.