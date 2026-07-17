Retour de Macky Sall : des centaines de milliers de Sénégalais mobilisés pour accueillir l’ancien président

Une véritable marée humaine à son arrivée

Bien avant l’arrivée de Macky Sall, une foule impressionnante s’était déjà formée sur les différents axes empruntés par son cortège. Des militants, des responsables politiques, des sympathisants et de simples citoyens se sont massivement mobilisés pour apercevoir et saluer l’ancien chef de l’État.

des centaines de milliers de Sénégalais ont participé à cet accueil. Une mobilisation d’une rare ampleur qui a rapidement transformé l’arrivée de Macky Sall en un véritable événement politique et populaire.

Des militants venus de plusieurs localités

Plusieurs sympathisants ont effectué le déplacement depuis différentes localités du pays pour prendre part à l’accueil. les militants ont scandé le nom de Macky Sall et brandi des pancartes en signe de fidélité et de soutien.

La densité de la foule a rendu la progression du cortège particulièrement difficile. Chacun voulait s’approcher de l’ancien président, lui adresser un message ou immortaliser son retour au Sénégal.

Cette arrivée restera marquée par l’image de centaines de milliers de Sénégalais rassemblés pour accueillir l’ancien président de la République. Une mobilisation spectaculaire qui témoigne, selon ses partisans, de la popularité et de l’attachement dont Macky Sall continue de bénéficier auprès d’une partie de la population.