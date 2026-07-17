Audience avec le président Diomaye Faye: Macky Sall quitte le Palais sous les applaudissements des militants de l'APR

L'ancien président de la République, Macky Sall, a quitté le Palais de la République ce vendredi peu après 18 heures, au terme d'une audience avec le président Bassirou Diomaye Faye. A sa sortie du Palais, l'ancien chef de l'État a été accueilli par une foule de militants et sympathisants de l'Alliance pour la République (APR), venus lui témoigner leur soutien dans une ambiance de ferveur. Comme à son arrivée à l'aéroport de Yoff plus tôt dans la journée, les partisans de l'ancien président se sont mobilisés pour saluer leur leader, scandant des slogans et exprimant leur attachement à sa personne.
Rappelons que Macky Sall était accompagné du président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, également présent à Dakar.
Rappelons que Macky Sall était accompagné du président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, également présent à Dakar.
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