Dernière minute - La mairie de Touba en feu… Les flammes ont démarré à 06 h 48 minutes

Un incendie s’est déclaré, depuis 6 heures 48 minutes , au niveau de la mairie de Touba. Les flammes et la fumée sont clairement impressionnantes. Les sapeurs-pompiers, alertés dès les premières minutes du début de l’incendie, sont venus en masse. Au moment où ces lignes sont écrites, ils s’affairent fébrilement autour du feu pour l’éteindre. Il est 09 heures passées de 20 minutes et, visiblement , les soldats du feu peinent toujours à prendre le dessus sur les flammes .
Des renforts sont attendus. Nos équipes tentent de suivre l’intégralité de l’opération. Les sources de ce drame ne sont pas encore identifiées. Nous y reviendrons avec des images et des explications plus détaillées.
Des renforts sont attendus. Nos équipes tentent de suivre l’intégralité de l’opération. Les sources de ce drame ne sont pas encore identifiées. Nous y reviendrons avec des images et des explications plus détaillées.
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