Macky Sall accueilli en héros : de l’aéroport au Palais, une foule en liesse pour l’ancien président

C’est l’une des images fortes de la visite de Macky Sall au Sénégal. À peine son jet posé sur le tarmac de l’aéroport de Yoff, l’ancien président a été accueilli par une foule immense, composée de militants, de responsables et de membres de l’APR. Dans une ambiance électrique, entre cris, chants et ovations, Macky Sall a même sorti la tête par le toit ouvrant de son véhicule pour saluer ses partisans, visiblement venus en masse lui témoigner leur soutien. Une mobilisation difficile à contenir pour les forces de défense et de sécurité.



Au Palais de la République, d’autres militants attendaient également l’ancien chef de l’État. Malgré la dispersion progressive de la foule, beaucoup sont restés sur place, espérant apercevoir Macky Sall à sa sortie. À l’issue de son audience avec le président Bassirou Diomaye Faye, l’ancien président a finalement quitté les lieux sous escorte, dans une sortie mouvementée, avant de rejoindre rapidement l’aéroport par la Corniche. Une visite marquée par une forte émotion populaire, des scènes de liesse et de nombreuses réactions saluant le geste du président Diomaye Faye.