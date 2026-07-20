Arrêté abrogeant sa nomination à la tête de WASCAL : L’ex recteur, Ahmadou Aly Mbaye obtient gain de cause devant la Cour suprême contre l'UCAD

L'ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Pr Ahmadou Aly Mbaye, a remporté son recours contre l'université dans le contentieux l'opposant à son remplacement à la tête du pôle de recherches et d'innovation WASCAL. Professeur titulaire à la Faculté des Sciences économiques et de gestion (FASEG) et directeur du pôle WASCAL de l'UCAD, Ahmadou Aly Mbaye avait saisi la Chambre administrative de la Cour suprême afin d'obtenir l'annulation des décisions du recteur Alioune Badara Kandji mettant fin à ses fonctions.



Par l'intermédiaire de ses conseils, Mes Guédel Ndiaye, Amadou Moustapha Mbodji, Ibrahima Ndiéguéne et Cheikh Amadou Ndiaye, il avait introduit, le 11 septembre 2025, un recours visant à faire annuler l'arrêté n°02311 du 26 août 2025 par lequel le recteur, président du Conseil académique de l'UCAD, avait nommé Idrissa Yaya Diandy directeur par intérim du pôle de recherches et d'innovation WASCAL.



Cette nomination faisait suite à l'arrêté n°02277 du 25 août 2025, par lequel le recteur avait abrogé l'arrêté portant nomination de Pr Ahmadou Aly Mbaye à la direction du pôle WASCAL, alors que ce dernier soutenait avoir été désigné sur proposition du Conseil scientifique pour un mandat de cinq ans courant jusqu'en 2029.



Lors de son audience du 11 juin 2026, la Chambre administrative de la Cour suprême a donné raison au requérant. La haute juridiction a prononcé l'annulation de l'arrêté abrogeant la nomination de Pr Ahmadou Aly Mbaye ainsi que celle de l'arrêté portant nomination de Idrissa Yaya Diandy en qualité de directeur par intérim du pôle WASCAL.

Cette décision rétablit ainsi Pr Ahmadou Aly Mbaye dans ses droits et met un terme au différend administratif qui l'opposait à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar concernant la direction du pôle de recherches et d'innovation WASCAL.