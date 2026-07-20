Meurtre d’un restaurateur chinois à la Cité Fayçal : le téléphone qui a conduit aux suspects, un Tiak-Tiak et leur complice dans le viseur… l’autopsie révèle la violence de l’attaque

Une nuit de terreur à Cambérène



Les habitants de la Cité Fayçal ont été réveillés, dans la nuit du mercredi 15 juillet 2026, par des coups de feu et des cris provenant d’une habitation occupée par des ressortissants chinois.



Des hommes armés d’armes à feu et d’objets tranchants venaient de s’introduire dans la résidence. Les occupants ont été surpris dans leur sommeil par ce groupe dont l’intervention a rapidement viré au drame.



Parmi les victimes figurait Wang Guanglun, un ressortissant chinois âgé de 52 ans. Grièvement blessé au cours de l’agression, il n’a pas survécu.



Le commissariat de Golf Sud découvre une scène d’horreur



Les policiers du commissariat urbain de Golf Sud ont été les premiers à se rendre sur les lieux. Ils ont procédé aux constatations initiales avant que l’enquête ne soit confiée à la Sûreté urbaine de Dakar.



Compte tenu de la gravité des faits et du mode opératoire du groupe, la hiérarchie policière a décidé de mobiliser des enquêteurs disposant d’un champ d’action plus large sur l’ensemble de la région de Dakar.



Le commissaire Ismaïla Goudiaby et ses hommes ont repris le dossier, examiné les premiers prélèvements effectués par la Police scientifique et technique et auditionné les occupants de la maison.



Un assaillant blessé pendant sa fuite



Selon le récit de L’Observateur, les cambrioleurs auraient tenté de quitter la résidence par une fenêtre donnant sur l’arrière-cour.



Durant la fuite, un individu présenté comme Ibrahima Baldé aurait trébuché et chuté lourdement sur des carreaux. Blessé, il aurait été découvert sur place par les occupants.



Son état de santé, jugé instable, aurait empêché les enquêteurs de procéder immédiatement à une audition approfondie. Les policiers ont alors concentré leurs efforts sur les éléments techniques disponibles.



L’exploitation d’un téléphone fait avancer l’enquête



L’analyse d’un téléphone attribué à l’un des suspects a joué un rôle central. Les réquisitions adressées aux opérateurs téléphoniques ont permis d’identifier plusieurs personnes ayant communiqué avec le numéro concerné.



Les données de traçage auraient également montré que certains de ces individus se trouvaient dans les environs de la scène du crime au moment du cambriolage.



En poursuivant cette piste, les enquêteurs ont localisé et interpellé trois hommes : M. Diawo Kanté, âgé de 23 ans, Sadio Cissé, 19 ans, tous les deux conducteurs de motos Tiak-Tiak, ainsi qu’El H. Algassimou Diallo, âgé de 26 ans.



Tous demeurent présumés innocents tant qu’une décision définitive n’a pas établi leur culpabilité.



Des rôles présumés répartis au sein du commando



Les deux premiers suspects auraient reconnu une implication dans l’affaire et décrit le mode opératoire du groupe.



D’après leurs déclarations rapportées par le journal, certains membres étaient chargés de transporter les assaillants jusqu’à la maison, puis d’assurer leur repli après l’opération.



El H. Algassimou Diallo aurait, pour sa part, expliqué être resté dans l’arrière-cour après avoir escaladé le mur. Son rôle présumé aurait consisté à faire le guet et à prévenir les autres membres du groupe en cas de danger.



Ces déclarations devront être confrontées aux autres éléments du dossier et soumises à l’appréciation de la justice.



Une autopsie révèle la violence de l’agression



À la demande du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, une autopsie a été pratiquée sur le corps de Wang Guanglun.



Le rapport médical évoqué par L’Observateur fait état de plusieurs blessures pénétrantes, d’une fracture costale, de lésions musculaires, vasculaires et viscérales, ainsi que d’une hémorragie abondante.