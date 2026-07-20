Bassirou Diomaye Faye devant ses pairs de la CEDEAO: « Il est urgent de travailler pour les retrouvailles de toute la famille ouest-africaine »


Bassirou Diomaye Faye devant ses pairs de la CEDEAO: « Il est urgent de travailler pour les retrouvailles de toute la famille ouest-africaine »
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris la parole devant ses pairs dimanche à Freetown, après sa désignation à la présidence en exercice de la CEDEAO, à l’issue de la 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. Il a d’abord renouvelé ses remerciements au président Julius Maada Bio, président en exercice sortant, pour ses efforts constants en faveur de la stabilité, de la cohésion et de la consolidation de l’intégration sous-régionale, avant de mesurer, dit-il, l’honneur et la responsabilité qui s’attachent au mandat qui vient de lui être confié pour conduire les destinées de l’organisation commune. Il a assuré de son engagement à travailler de concert avec tous les pays membres pour perpétuer l’héritage des pères fondateurs, rappelant que la Communauté a célébré l’année dernière le cinquantenaire de sa création et que ses membres peuvent être fiers du chemin parcouru sur les traces d’une vision qui continue de guider leur marche commune.
 
Dressant un diagnostic sans complaisance de l’état de la Communauté, le chef de l’État a pointé une économie résiliente mais encore vulnérable, une région fragilisée par le terrorisme et des institutions à réformer. Il a énuméré les défis actuels : expansion du terrorisme, tensions inter-étatiques ou intra-étatiques, recul démocratique marqué par la recrudescence des coups d’État, ingérence politico-militaire étrangère, auxquels s’ajoutent les défis sanitaires, climatiques et l’impact des tensions internationales sur les économies de la région. Une fragmentation de la Communauté qui, selon lui, fragilise davantage les efforts de développement et les acquis en matière d’intégration, d’où l’urgence de travailler aux retrouvailles de toute la famille ouest-africaine et de concentrer les forces et les ressources sur les projets communs
 
Le président Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur le chantier du rétablissement de la confiance entre les peuples et les dirigeants, qui passe selon lui par le respect de l’ordre constitutionnel et républicain, ainsi que sur les réformes destinées à adapter la CEDEAO aux réalités de son temps. Il a évoqué la révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance comme une responsabilité assumée pour sauvegarder les idéaux démocratiques de l’organisation, et appelé au renforcement des cadres de prévention des conflits, fondés sur la concertation et le dialogue. Il a par ailleurs engagé la Commission à mobiliser davantage de ressources humaines compétentes pour plus d’efficacité.
 
En acceptant cette mission, le chef de l’État a dit garder à l’esprit l’héritage de cinquante ans d’efforts et de construction patiente légué par les pères fondateurs, s’engageant à l’adapter aux défis actuels : sécurité collective, stabilité institutionnelle, souveraineté politique et économique, et une voix de l’Afrique de l’Ouest plus audible et plus crédible sur la scène internationale. Cette désignation, obtenue à Freetown, vient s’ajouter à un autre succès diplomatique pour Dakar : la présidence de la Commission de la CEDEAO, confiée au général Birame Diop pour la période 2026-2030.
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Lundi 20 Juillet 2026
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