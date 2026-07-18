Saint-Louis : ras-le-bol des usagers face aux lenteurs à la mairie des HLM

Obtenir un acte d’état civil à la mairie des HLM relève du parcours du combattant. Les habitants de la vieille ville et des quartiers populaires polarisés par cette mairie dénoncent des lenteurs, un accueil défaillant et un manque de moyens criard.



Sur place, la colère est palpable. Ce sexagénaire venu retirer un extrait de naissance ne cache pas son exaspération : « Pour un extrait de naissance, ils te font valser pendant des jours et des jours. Je trouve ça inacceptable, au moment où l’on parle de digitalisation », fustige-t-il, pointant du doigt le comportement de certains agents qui, selon lui, “n’honorent pas l’institution municipale”.



Une autre usagère, la quarantaine révolue, venue chercher un certificat de résidence, partage la même indignation. « Pour une seule signature d’un acte d’état civil, il faudra attendre 10h ou on te donne rendez-vous le lendemain à 12h. C’est un manque de considération notoire envers les populations », regrette-t-elle. Selon les témoignages recueillis, plusieurs facteurs expliquent ce calvaire : des agents qui arrivent en retard, un accueil qui laisse à désirer et un manque criard de moyens matériels et humains.



La mairie des HLM concentre pourtant l’essentiel des demandes des quartiers populaires de Saint-Louis, ce qui rend la situation encore plus critique pour des milliers d’administrés.



Face à cette situation, les populations interpellent directement le premier magistrat de la ville. Elles demandent une correction immédiate de ces dysfonctionnements pour une meilleure prise en charge des préoccupations des usagers.



L’urgence, disent-elles, est de rendre le service public de l’état civil plus accessible, plus rapide et plus respectueux des citoyens.



Cheikh Ba (Saint-Louis)