Médiation secrète Diomaye Faye–Macky Sall : le rôle présumé d’Emmanuel Macron révélé…Il aurait œuvré en coulisses pour favoriser le rapprochement

Une médiation qui dépasserait le rôle d’Embaló



Les coulisses du rapprochement entre le président Bassirou Diomaye Faye et l’ancien chef de l’État Macky Sall commencent à se dévoiler.



Selon des informations confidentielles, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, aurait joué un rôle important dans l’organisation et la facilitation de la visite de Macky Sall à Dakar.



Mais cette médiation sous-régionale ne serait pas la seule à avoir contribué au réchauffement des relations entre les deux hommes. Le président français, Emmanuel Macron, aurait lui aussi multiplié les démarches diplomatiques en faveur d’un rapprochement entre l’actuel chef de l’État sénégalais et son prédécesseur.



Macron aurait conseillé à Diomaye de se rapprocher de Macky Sall



D’après les éléments rapportés, Emmanuel Macron aurait notamment conseillé à Bassirou Diomaye Faye de renouer le contact avec Macky Sall après le départ d’Ousmane Sonko de la Primature.



Cette suggestion serait intervenue dans un contexte politique profondément remanié, marqué par une nouvelle configuration au sommet de l’État et par la nécessité, pour le président de la République, de consolider ses relations aussi bien sur le plan national qu’international.



Le président français aurait ainsi estimé qu’un rapprochement entre Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall pouvait contribuer à apaiser le climat politique et à renforcer la stabilité institutionnelle du Sénégal.



Une recommandation suivie d’effets



La suggestion prêtée à Emmanuel Macron ne serait pas restée sans suite. Bassirou Diomaye Faye aurait favorablement accueilli cette recommandation, ouvrant ainsi la voie à une reprise des échanges avec l’ancien président.



La visite de Macky Sall à Dakar, suivie de sa rencontre avec son successeur, pourrait ainsi être comprise comme l’aboutissement d’un patient travail de médiation mené par plusieurs chefs d’État.



Elle traduit également une évolution notable des rapports entre les deux hommes, après une période marquée par de fortes tensions politiques entre le nouveau pouvoir et l’ancien régime.