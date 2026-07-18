Assemblée nationale : deux propositions de loi sur les fonds politiques et le patrimoine présidentiel relancent les tensions, le PR Diomaye Faye dispose de dix jours pour se prononcer

Le Bureau de l’Assemblée nationale a déclaré recevables deux propositions de loi portant, d’une part, sur l’encadrement des fonds politiques et, d’autre part, sur la déclaration de patrimoine du président de la République à la fin de son mandat. Selon Les Échos, les deux textes ont été transmis au chef de l’État, qui dispose d’un délai de dix jours pour donner un avis. Une réponse qui, favorable ou défavorable, ne devrait pas interrompre la poursuite de la procédure parlementaire.


Assemblée nationale : deux propositions de loi sur les fonds politiques et le patrimoine présidentiel relancent les tensions, le PR Diomaye Faye dispose de dix jours pour se prononcer
Deux propositions de loi déclarées recevables
Le débat autour de la gestion des fonds politiques et de la déclaration de patrimoine des plus hautes autorités revient au cœur de l’actualité parlementaire. Réuni la veille de la publication du journal, le Bureau de l’Assemblée nationale a examiné deux propositions de loi présentées par des députés de Pastef.
D’après les informations rapportées par Les Échos, les membres du Bureau ont déclaré les deux initiatives recevables. La première vise à instaurer un cadre applicable aux fonds politiques, tandis que la seconde entend acter le principe d’une déclaration de patrimoine du président de la République au moment de sa sortie de fonction.
Cette décision de recevabilité constitue une nouvelle étape dans le traitement parlementaire des deux textes. Elle permet à l’Assemblée nationale de poursuivre la procédure prévue, après la consultation du président de la République.
Vers un encadrement des fonds politiques
La première proposition de loi porte sur les fonds politiques. Le texte présenté au Bureau de l’Assemblée nationale entend définir ou renforcer leur encadrement.
Les Échos ne fournit toutefois pas, dans l’article publié, les dispositions détaillées de cette proposition. Le quotidien met surtout en avant sa portée politique, dans un contexte où la question des fonds politiques avait déjà suscité des échanges entre les responsables de l’exécutif et ceux du pouvoir législatif.
L’initiative parlementaire remet ainsi sur la table un sujet particulièrement sensible, lié à l’utilisation et au contrôle de ressources dont la gestion fait régulièrement l’objet de débats dans l’espace public.
Une déclaration de patrimoine à la fin du mandat
La seconde proposition de loi concerne la déclaration de patrimoine du président de la République. Les députés à l’origine du texte souhaitent que le chef de l’État effectue une nouvelle déclaration à l’issue de son mandat.
Il s’agirait donc d’ajouter à la déclaration effectuée lors de l’entrée en fonction une déclaration de sortie destinée à présenter la situation patrimoniale du président au terme de son exercice du pouvoir.
Selon Les Échos, cette question avait également animé le débat politique au cours des semaines précédentes. Ousmane Sonko l’avait notamment évoquée lors d’une séance de questions d’actualité au gouvernement, en même temps que la question de l’encadrement des fonds politiques.
Le quotidien affirme, en employant le conditionnel, que la prise de position d’Ousmane Sonko sur ces dossiers aurait contribué aux événements ayant précédé son limogeage du gouvernement.
Le chef de l’État dispose de dix jours
Après leur déclaration de recevabilité, les deux propositions de loi ont été transmises au président de la République pour avis. Celui-ci dispose désormais d’un délai de dix jours pour répondre au courrier envoyé par le président de l’Assemblée nationale.
Cette consultation constitue une étape de la procédure. Elle offre au chef de l’État la possibilité de se prononcer sur les deux initiatives parlementaires avant la poursuite de leur examen.
La réponse présidentielle pourrait porter sur l’opportunité des textes, leur contenu ou les implications institutionnelles et politiques des réformes envisagées. Les Échos ne précise cependant pas la position que le président de la République pourrait adopter.
Un avis qui ne lie pas l’Assemblée nationale
Le point majeur souligné par Les Échos réside dans le caractère non contraignant de l’avis demandé au chef de l’État. Le quotidien indique que la réponse présidentielle ne lie pas l’Assemblée nationale.
Autrement dit, un avis défavorable du président de la République ne suffirait pas, à lui seul, à empêcher les députés de poursuivre la procédure. De la même manière, une réponse favorable pourrait faciliter politiquement l’examen des textes, sans pour autant valoir adoption.
Les deux propositions de loi devront encore franchir les différentes étapes parlementaires avant de pouvoir être définitivement adoptées.
Un nouveau face-à-face institutionnel en perspective
Pour Les Échos, la recevabilité de ces deux textes pourrait ouvrir une nouvelle séquence de tensions entre l’exécutif et le législatif. Le quotidien évoque la perspective d’un nouveau « bras de fer » entre le président de la République et le président de l’Assemblée nationale.
Cette nouvelle bataille intervient après les désaccords apparus autour d’une précédente proposition de réforme constitutionnelle. Malgré cet épisode, les députés de Pastef semblent déterminés à poursuivre, texte par texte, certaines réformes déjà défendues dans le débat politique.
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Samedi 18 Juillet 2026
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