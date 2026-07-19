Sommet de la Cedeao: Le Président Bassirou Diomaye Faye élu Président...


Sommet de la Cedeao: Le Président Bassirou Diomaye Faye élu Président...

À l'issue de la 69ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, les dirigeants ouest-africains ont porté leur choix sur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour assurer la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour une durée d'un an. Il succède à ce poste le président Sierra-Léonais Julius Maada Bio. 

Cette désignation, selon la Présidence de la République,  témoigne de la confiance accordée au Chef de l'État sénégalais ainsi que de la reconnaissance de sa vision en faveur d'une intégration régionale renforcée. Devant ses homologues, le Président Bassirou Diomaye Faye a dressé un état des lieux des principaux défis auxquels la Communauté est confrontée : une économie résiliente mais encore vulnérable, la persistance de la menace terroriste, ainsi que la nécessité de réformer les institutions communautaires afin de les rendre plus efficaces et plus proches des attentes des populations.

Face à ces enjeux, il a plaidé pour une action concertée autour de plusieurs priorités, notamment l'opérationnalisation de la Force régionale de lutte contre le terrorisme, la mutualisation des capacités des États membres, le renforcement de l'autonomie financière de la CEDEAO et une meilleure protection des populations touchées par les crises sécuritaires et humanitaires.

En acceptant cette nouvelle responsabilité, le Président de la République a salué l'héritage de cinquante années d'intégration, de solidarité et de coopération entre les peuples ouest-africains. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre cette dynamique en l'adaptant aux défis contemporains, notamment ceux liés à la sécurité collective, à la stabilité institutionnelle, à la souveraineté politique et économique des États membres, ainsi qu'au rayonnement de l'Afrique de l'Ouest sur la scène internationale.

« Ce mandat est une marque de confiance, mais aussi une responsabilité que le Sénégal entend assumer pleinement, dans l'intérêt de toute la région », a souligné le Chef de l'État.

Enfin, le chef de l'Etat , Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel à l'unité des peuples ouest-africains : « Vive la CEDEAO ! Vive une Afrique de l'Ouest réconciliée et unie ! », a conclu le post de la Présidence de la République sur X. 



Dimanche 19 Juillet 2026
Dakaractu



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