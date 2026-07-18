Didier Badji officiellement déclaré décédé, près de quatre ans après sa mystérieuse disparition

La justice acte officiellement le décès de Didier Badji

Le statut civil de Didier Badji vient de connaître un tournant décisif. L’adjudant-chef, porté disparu depuis novembre 2022, a été officiellement déclaré décédé pour cause de disparition.

D’après les informations rapportées par L’Observateur, la décision a été rendue par la deuxième chambre collégiale du statut personnel. La juridiction, statuant en matière civile et en premier ressort, était présidée par Me Boubacar Kassé Sané, avec Aïssatou Cissé Ba et Ndèye Codou Seck comme membres.

Le tribunal a ainsi reconnu juridiquement le décès de Didier Badji, né le 6 juillet 1965 à Niomoune. Cette décision intervient alors que le gendarme demeure introuvable depuis près de quatre ans.

La transcription ordonnée sur les registres de l’état civil

Au-delà de la déclaration judiciaire de décès, la chambre a ordonné sa transcription par l’officier de l’état civil du centre principal de Dakar.

Cette formalité permettra d’inscrire officiellement le décès de Didier Badji dans les registres de l’état civil. Jusqu’à cette décision, sa disparition et l’absence de découverte de son corps maintenaient une incertitude sur sa situation administrative et civile.

La décision de justice vient donc mettre fin, sur le plan juridique, au statut de personne disparue de l’adjudant-chef, même si les circonstances exactes de sa disparition restent inconnues.

Une disparition mystérieuse survenue en novembre 2022

L’affaire remonte au 18 novembre 2022. Ce jour-là, l’adjudant-chef Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou disparaissaient dans des circonstances qualifiées de mystérieuses.

Les deux hommes avaient brusquement cessé de donner signe de vie. Leur disparition avait suscité une vive émotion et de nombreuses interrogations, notamment en raison de leur qualité de membres des forces de défense et de sécurité.

Cinq jours après leur disparition, le corps de Fulbert Sambou avait été retrouvé au large du Cap Manuel, à Dakar. En revanche, aucune trace de Didier Badji n’avait été découverte.

Une reconnaissance juridique, mais des zones d’ombre persistantes

La décision de la deuxième chambre collégiale du statut personnel referme une étape administrative et judiciaire importante. Elle permet notamment de régulariser la situation civile de Didier Badji après plusieurs années d’absence et de recherches infructueuses.

Elle ne met cependant pas un terme aux interrogations entourant la disparition simultanée des deux hommes. La chronologie reste marquée par trois éléments majeurs : la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou le 18 novembre 2022, la découverte du corps de Fulbert Sambou cinq jours plus tard et l’absence persistante de toute trace de Didier Badji.

Près de quatre ans après les faits, l’adjudant-chef est désormais juridiquement déclaré décédé, mais le mystère demeure sur les circonstances et le lieu de sa disparition.