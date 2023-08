Zimbabwe : le président Emmerson Mnangagwa réélu pour un second mandat

Le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, 80 ans, a été réélu pour un second mandat, à l'issue d'un scrutin qui a connu d'importants dysfonctionnements et dont la régularité a été mise en cause par les observateurs ainsi que par l'opposition, a annoncé samedi la commission électorale.



M. Mnangagwa a obtenu 52,6% des suffrages exprimés contre 44% pour Nelson Chamisa, le chef de l'opposition qui a dénoncé des "fraudes" pendant le vote, a déclaré la présidente de la commission, Justice Chigumba.