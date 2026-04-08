Fondation des Premières Dames : Amy Mara recadre la députée Maïmouna Bousso

Amy Mara, cadre au ministère des Finances et membre fondateur de la Coalition Diomaye Président, a réagi aux critiques formulées par la députée Maïmouna Bousso à l’encontre de la fondation des Premières Dames Marie Khone Faye et Absa Faye.
Amy Mara exprime son étonnement face à la sortie de la parlementaire et invite celle-ci à changer de prisme. « La députée devrait plutôt se féliciter de leur volonté de s’impliquer auprès de nos compatriotes les plus démunis », soutient-elle, estimant que la critique est déplacée au regard de l’engagement philanthropique des deux épouses de la plus haute autorité de l’État.
Loin de toute oisiveté, rappelle Amy Mara, les Premières Dames auraient pu choisir de rester en retrait face aux défis sociaux du pays. Or, toutes deux titulaires d’un Master 2, elles ont choisi de mettre leurs compétences au service de causes d’utilité publique, notamment la lutte contre le cancer, en s’associant à la Ligue Sénégalaise contre le Cancer, une maladie qui frappe durement les femmes.
La signataire de la tribune déplore que les considérations politiciennes viennent ternir des initiatives louables, affirmant que « nul n’est de trop pour contribuer à améliorer les conditions de vie de nos compatriotes ». Elle conclut en adressant ses encouragements à la fondation des Premières Dames, l’exhortant à ne pas se laisser détourner de sa mission par ce qu’elle qualifie d’« esprits chagrins ».
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