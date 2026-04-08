Fondation des Premières Dames : Amy Mara recadre la députée Maïmouna Bousso

Amy Mara, cadre au ministère des Finances et membre fondateur de la Coalition Diomaye Président, a réagi aux critiques formulées par la députée Maïmouna Bousso à l’encontre de la fondation des Premières Dames Marie Khone Faye et Absa Faye.







Amy Mara exprime son étonnement face à la sortie de la parlementaire et invite celle-ci à changer de prisme. « La députée devrait plutôt se féliciter de leur volonté de s’impliquer auprès de nos compatriotes les plus démunis », soutient-elle, estimant que la critique est déplacée au regard de l’engagement philanthropique des deux épouses de la plus haute autorité de l’État.

