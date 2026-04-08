Répartition du FADP par le MCTN : le CDEPS évoque des « détournements de fonds et d’objectifs » dans la gestion du fonds et annonce un recours en justice

Le CDEPS rejette donc fermement les décisions du ministère de la Communication relatives à la répartition du FADP et entend porter le dossier devant les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de la Presse Sénégalaise (CDEPS) a tenu une conférence de presse pour réagir vivement à la publication du rapport de gestion 2025 du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). Au cœur des griefs : une répartition jugée inéquitable, au détriment de la presse privée.Selon les données avancées par MNF, près de 42% du montant total du FADP ont été attribués aux seuls médias publics, dont la RTS, l’APS et Le Soleil. Une concentration des ressources que le CDEPS qualifie de « détournement d’objectifs » et de « détournement de fonds », en violation flagrante du décret encadrant la gestion du fonds. « Nous allons ester en justice », a martelé Maïmouna Ndour Faye, porte-voix du CDEPS lors de cette conférence. Elle a tenu à préciser que la démarche ne vise pas à fragiliser les médias publics en tant que tels, mais à contraindre l’État du Sénégal à procéder à une distribution équitable des ressources du fonds. « Ces organes publics sont déjà subventionnés », a-t-elle rappelé, estimant que la presse privée ne saurait en pâtir.