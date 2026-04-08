Répartition du FADP : le Cdeps et l’APPEL annoncent une plainte pour détournements au niveau de l’Ofnac...

Au lendemain de la conférence de presse du ministère de la Communication consacrée à la répartition du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP), le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal (CDEPS) ainsi que l’APPEL ont annoncé leur intention de saisir l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption.



Face à ce qu’ils qualifient d’« opacité » dans la gestion et la distribution du fonds, les deux organisations entendent déposer une plainte pour détournement de deniers publics et détournement d’objectif.



« Nous allons porter plainte au niveau de l’OFNAC pour détournement de deniers publics, détournement d’objectif et pour toute l’opacité qui entoure la répartition du Fonds d’appui et de développement de la presse », a déclaré Mamadou Wone, directeur général du journal L’Enquête.



Cette déclaration a été relayée en wolof par Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de 7TV, lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 8 avril à la Maison de la presse.

