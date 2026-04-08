Création de la fondation des Premières Dames « Sénégal solidaire » : La députée Maïmouna Bousso tire à boulets rouges...

L’honorable députée Maïmouna Bousso n’a pas attendu très longtemps pour réagir à la cérémonie de lancement officiel des activités de la fondation Nationale Sénégal Solidaire qui se tiendra sous la présence des premières dames Marie Khone Faye et Absa Faye.



En effet, cette cérémonie de pose de première pierre du centre de dépistage des cancers de la Lisca est prévue cet après-midi.



Maïmouna Bousso a exprimé son incompréhension face à la création d’une fondation nationale baptisée « Sénégal solidaire », qui selon certaines rumeurs, est celle des deux Premières Dames du Sénégal, alors que ceux qui doivent l’incarner n’en donnent aucun signe. La députée se veut claire et précise : « je ne suis pas opposée à l’engagement des épouses du président au service des sénégalais. Bien au contraire. Mais, cet engagement doit s’inscrire dans un cadre républicain clair, transparent et responsable, aux côtés des institutions existantes : le ministère de la Famille, de l’Education et l’ensemble des structures publiques déjà dédiées à ces missions ».



Car, « ce que nous refusons, en revanche, c’est la mise en place de fondations parallèles, échappant au contrôle public, où pourraient transiter des fonds intraçables, ouvrant la voie au lobbying, aux pressions et aux influences, sans obligation réelle de rendre des comptes ».



Elle a ajouté que « le Sénégal n’a pas besoin de structures opaque. Le Sénégal a besoin de transparence, de cohérence et d’exemplarité ».



Nous avons combattu ces pratiques hier. Nous ne pouvons pas les accepter aujourd’hui », a-t-elle lâché.

