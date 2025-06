Ziguinchor : Un drame familial brise le lien entre deux sœurs jumelles

Un événement tragique a secoué Ziguinchor. Awa Bodian, 22 ans, a avoué avoir porté un coup mortel à sa sœur jumelle, Adama, à l'issue d'une violente altercation. Face aux enquêteurs du Commissariat central de Ziguinchor, la jeune élève, visiblement effondrée, a exprimé ses profonds remords, affirmant n'avoir jamais eu l'intention de tuer celle qui était son double.



Awa Bodian, dont le geste a bouleversé tout le pays, porte désormais le lourd fardeau d'un chagrin indicible, marqué par la perte de celle avec qui elle partageait tout depuis leur naissance. Le lien profond qui unissait ces sœurs jumelles rend la blessure d'autant plus insoutenable. Elle a décrit une journée lourde de tensions et d'échanges vifs, menant à des gestes qui, selon ses dires, ont échappé à sa volonté.



"Je ne me suis même pas rendu compte de la blessure de ma sœur jumelle"

Le quotidien L'Observateur rapporte les aveux de Awa Bodian : "Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je dois vous avouer que je n'avais pas l'intention de blesser ma sœur jumelle, Adama, encore moins de lui donner la mort."



Elle a expliqué le déroulement des faits : "Je devais à ma sœur jumelle Adama la somme de 3 500 FCFA. Elle m'avait demandé de lui payer son argent. N'ayant pas la somme totale, je lui ai proposé une avance de 2 000 FCFA en attendant le dimanche 15 juin 2025, date à laquelle nous nous sommes accordées pour que je lui rembourse l'intégralité de son argent. Une proposition que ma sœur jumelle a refusée. Elle m'a ensuite jeté les 2 000 FCFA que je lui ai remis avant de m'attaquer. C'est par la suite que mon petit frère Assane Bodian est intervenu, ainsi que les voisins, pour nous séparer dans un premier temps."



Awa Bodian a poursuivi : "Par la suite, je me suis rendue à la pharmacie pour acheter mes médicaments contre la drépanocytose SS. À mon retour, m'apprêtant à prendre une douche pour aller à l'école, ma sœur jumelle Adama est revenue à la charge. Elle m'a prise par derrière en s'agrippant sur ma coiffure, mes mèches. C'est ainsi que nous nous sommes bagarrées une seconde fois."



Elle a précisé les circonstances du drame : "J'avais une paire de ciseaux par devers moi pour couper mes mèches. C'est au cours de la bagarre que ma sœur Adama s'est blessée au niveau du thorax, entraînant un saignement abondant. Les voisins sont venus nous séparer avant de la transporter à l'hôpital." Sur les différends antérieurs et l'arme du crime, elle a déclaré : "Je n'ai jamais eu d'antécédents avec ma sœur jumelle Adama. Pour l'arme du crime, je ne me suis même pas rendu compte de la blessure de ma sœur jumelle au cours de la bagarre."



L'enquête ayant été bouclée, Awa Bodian a été inculpée de meurtre et placée en détention.



Les témoignages des voisins et de la famille

C'est dans la journée du 13 juin 2025 que le Commissariat central de Ziguinchor, dirigé par le Commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Thim, a été informé d'une bagarre familiale ayant viré au drame, opposant les deux jumelles. Il a été confirmé qu'Awa Bodian avait mortellement poignardé sa jumelle Adama Bodian à l'aide d'une paire de ciseaux.



Plusieurs personnes, dont le père de la victime, un agent de sécurité, le petit frère de la victime et un marchand ambulant, ont été entendues par la police en tant que témoins. "Les jumelles, Awa et Adama Bodian, se sont bagarrées dans un premier temps et nous sommes intervenus pour les séparer. Toutefois, quelques minutes après et contre toute attente, elles ont repris la bagarre, au cours de laquelle Adama a été mortellement blessée d'un coup de ciseaux au niveau de la poitrine", ont confié des témoins aux policiers enquêteurs.