Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence

L’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) ouvre une nouvelle page de son histoire. Ce lundi 22 décembre 2025, les douze nouveaux membres de l’institution ont prêté serment devant la Cour d’appel de Dakar, lors d’une audience solennelle présidée par le Premier président Abdoulaye Ba, en présence du Procureur général Mbacké Fall.

Une cérémonie sobre mais lourde de sens, marquant l’entrée officielle en fonction d’une équipe appelée à répondre à une forte attente citoyenne.



À la tête de cette nouvelle équipe, Moustapha Ka, nouveau président de l’OFNAC, a rappelé le caractère légal et obligatoire de cette prestation de serment, conformément à l’article 13 de la loi portant création de l’institution. « Nous avons satisfait à cette obligation avant notre entrée en fonction », a-t-il déclaré, soulignant la portée symbolique et institutionnelle de cet engagement pris devant la justice sénégalaise.



Au delà du rituel, l’OFNAC affiche ses ambitions. Interrogé sur les perspectives après la passation de service, le vice président Birahime Seck a évoqué les grands chantiers à venir; prévention proactive, détection des pratiques corruptives et coordination avec l’ensemble des acteurs concernés. Il a insisté sur la nécessité d’une approche inclusive, impliquant l’administration, le secteur privé, la société civile et les médias, afin de décliner une feuille de route claire et conforme à la loi.