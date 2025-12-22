Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres


Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres
C’est une annonce faite par le président de la République Bassirou Diomaye Faye lors du lancement de l’axe des travaux de l’axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau. Elle concerne le lancement des travaux du second pont de Ziguinchor, programmé pour 2026. « En 2026, nous avons retenu de procéder au lancement des travaux du second pont de Ziguinchor », a annoncé le président de la République ce lundi à Tanaff. 
 
Face aux difficultés de financement extérieur, le gouvernement a fait le choix de l’autonomie. À ce propos, le chef de l’Etat déclare : « C’est parce que nous avons eu des contraintes avec le mode de financement et sue nous avions prévu pour lancer dès 2025 en raison de la situation économique sur laquelle nous avons été transparents avec les Sénégalais que nous avons décidé sur le plan budgétaire de prendre sur nous de commencer sans attendre le concours du financement extérieur », a expliqué le président Diomaye qui annonce une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Ce montant inscrit au budget de cette année va permettre selon lui, le démarrage autonome des travaux. Selon le président, cette option présente un avantage économique : « Le financement par l’État du Sénégal de cette infrastructure la rendra moins coûteuse », affirme t-il. 
Lundi 22 Décembre 2025
