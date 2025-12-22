« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur


« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur

Keur Mbaye Fall s’est réveillé sous le choc. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre, une scène d’apparence banale entre époux a viré au drame absolu. P.M. Diop, 35 ans, commerçant spécialisé dans la vente de téléphones portables, a mortellement atteint son épouse, Binetou Guèye, 33 ans, d’une balle en pleine tempe. Un coup de feu parti, selon l’observateur , alors qu’il « plaisantait » avec une arme récemment acquise. Le quartier, encore sous le traumatisme, répète en boucle une sentence devenue glaçante : on ne plaisante jamais avec une arme à feu.

 

 

Une arme achetée pour se « protéger »

 

 

Mariés depuis quatre ans, P.M. Diop et Binetou Guèye vivaient au domicile familial de l’époux, à Keur Mbaye Fall. Connu dans le voisinage sous le surnom de « Diop Portable », le jeune commerçant gérait une boutique de téléphones et s’adonnait parallèlement à l’élevage de moutons, installés sur la terrasse de la maison.

 

Avec le sentiment d’insécurité grandissant dans la zone, il avait décidé, quelques jours avant le drame, d’acheter une arme à feu à Saly pour la somme de 70 000 FCFA. L’arme sera plus tard identifiée comme un pistolet automatique (PA), muni d’un chargeur de dix cartouches de calibre 9 mm. Le vendeur, lui, demeure introuvable.

 

 

Le basculement en quelques secondes

 

 

Ce samedi-là, la journée s’achève dans une ambiance ordinaire. Un ami rend visite à P.M. Diop ; tous deux montent sur la terrasse pour admirer les moutons et partager le thé, servi par Binetou Guèye restée au rez-de-chaussée. La nuit tombe lorsque l’ami prend congé, laissant le couple dans l’intimité de leur chambre.

 

À l’heure du dîner, l’atmosphère est détendue, ponctuée de plaisanteries et de piques, comme le confiera plus tard un proche : « C’était naturel, ils étaient cousins et très complices. » C’est dans ce climat que l’irréparable se produit. P.M. Diop se lève, saisit son pistolet et lance, sur le ton de la plaisanterie :

« Fais gaffe, je suis maintenant un homme armé… »

 

Il mime alors le geste d’un tireur, pointant l’arme vers la tempe de son épouse. Elle lui répond, inquiète mais sans imaginer l’issue fatale : « Arrête, on ne joue pas avec ça. » Quelques secondes plus tard, un coup de feu retentit. La balle atteint Binetou Guèye à la tempe, la tuant sur le coup.

 

 

Une scène d’horreur

 

 

Dans la maison, la détonation provoque la stupeur. Certains pensent d’abord à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Il est un peu plus de 22h30 lorsque la famille découvre l’horreur : P.M. Diop, figé, l’arme encore fumante à la main, et au sol, le corps sans vie de son épouse, la tête gravement touchée, le mur maculé de sang.

 

Les cris déchirent la nuit. Effondré, l’époux tente de retourner l’arme contre lui. Il est rapidement maîtrisé et désarmé par ses proches, puis gardé sous surveillance jusqu’à l’arrivée des gendarmes de la Brigade de la Zone franche industrielle.

 

 

« Je ne mérite plus de vivre »

 

 

Livré aux forces de l’ordre, P.M. Diop est inconsolable. Entre deux sanglots, il supplie qu’on le laisse se suicider pour « rejoindre Binetou ». « Je ne mérite plus de vivre. Elle a tout fait pour moi. Qu’est-ce qui m’est arrivé ? », répète-t-il, sous le regard bouleversé des gendarmes.

 

Dans ses confidences, il évoque le soutien indéfectible de son épouse. C’est elle, dit-il, qui lui avait remis l’argent de sa tontine pour lancer son commerce en Gambie, une initiative à l’origine de sa réussite actuelle. Un témoignage poignant qui a conduit les enquêteurs à renforcer la surveillance pendant sa garde à vue, afin d’éviter tout passage à l’acte.

 

 

Accident ou crime ?

 

 

L’enquête devra désormais déterminer la qualification exacte des faits. P.M. Diop soutient avoir d’abord visé un miroir et un téléviseur, avant que le coup ne parte accidentellement. Si cette version est confirmée, il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire et détention illégale d’arme à feu.

Autres articles
Lundi 22 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène - 22/12/2025

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux - 22/12/2025

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr:

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr: " Nous sommes là pour regagner le pouvoir dans le cadre d'un parti fort et uni"( Moussa Baldé) - 21/12/2025

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement...

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement... - 21/12/2025

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités...

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités... - 21/12/2025

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye)

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye) - 21/12/2025

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance - 20/12/2025

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret - 20/12/2025

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base...

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base... - 20/12/2025

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD)

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD) - 20/12/2025

Qualité des travaux de l’aéroport de Ziguinchor : Le Président Diomaye exhorte les entreprises à maintenir le cap de l’excellence

Qualité des travaux de l’aéroport de Ziguinchor : Le Président Diomaye exhorte les entreprises à maintenir le cap de l’excellence - 20/12/2025

Visite de chantier à l’Aéroport de Ziguinchor : La livraison prévue pour fin avril 2026

Visite de chantier à l’Aéroport de Ziguinchor : La livraison prévue pour fin avril 2026 - 20/12/2025

Boulangeries clandestines à Kaolack : cinq arrestations pour mise en danger de la vie d’autrui

Boulangeries clandestines à Kaolack : cinq arrestations pour mise en danger de la vie d’autrui - 20/12/2025

Faux agent des FDS, vraies victimes : le piège implacable tendu aux conducteurs de Jakarta à Fatick

Faux agent des FDS, vraies victimes : le piège implacable tendu aux conducteurs de Jakarta à Fatick - 20/12/2025

Première tournée économique en Casamance : Le chef de l’État atterrit à Cap-Skirring

Première tournée économique en Casamance : Le chef de l’État atterrit à Cap-Skirring - 20/12/2025

Rosso / Usurpation d’identité : Un ressortissant guinéen interpellé par la DNLT

Rosso / Usurpation d’identité : Un ressortissant guinéen interpellé par la DNLT - 20/12/2025

OBDAYS 2025 : Sonatel célèbre 40 ans d’innovation au service d’un numérique audacieux et souverain

OBDAYS 2025 : Sonatel célèbre 40 ans d’innovation au service d’un numérique audacieux et souverain - 20/12/2025

IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites

IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites - 20/12/2025

Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique

Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique - 20/12/2025

Trafic de drogues déjoué à la frontière : une convoyeuse piégée avec 2 000 comprimés et 2 kg de chanvre

Trafic de drogues déjoué à la frontière : une convoyeuse piégée avec 2 000 comprimés et 2 kg de chanvre - 19/12/2025

Affaire SOFTCARE - ARP : Le SAMES dénonce « népotisme et corruption » dans l’agence du médicament

Affaire SOFTCARE - ARP : Le SAMES dénonce « népotisme et corruption » dans l’agence du médicament - 19/12/2025

[ Contribution] Interpellation citoyenne à Son Excellence Monsieur le Président de la République : Pour une nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance

[ Contribution] Interpellation citoyenne à Son Excellence Monsieur le Président de la République : Pour une nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance - 19/12/2025

Opioïdes, motos et frontière poreuse : comment un trafic de Tramadol a été stoppé net

Opioïdes, motos et frontière poreuse : comment un trafic de Tramadol a été stoppé net - 19/12/2025

Mandat de dépôt sous examen : Mabintou Diaby soumise à une expertise médicale complémentaire

Mandat de dépôt sous examen : Mabintou Diaby soumise à une expertise médicale complémentaire - 19/12/2025

Affaire des fonds Covid : la Cour suprême desserre l’étau autour de Mouhamadou Bambar Amar , ancien aide-comptable de Moustapha Diop

Affaire des fonds Covid : la Cour suprême desserre l’étau autour de Mouhamadou Bambar Amar , ancien aide-comptable de Moustapha Diop - 19/12/2025

KOLDA : Bouly Diédhiou dit

KOLDA : Bouly Diédhiou dit "vieux" élu nouveau secrétaire exécutif du comité départemental de santé... - 19/12/2025

Hypertension et maladies rénales chroniques (MRC) : Le taux de prévalence à Dakar a atteint 3,8%…Matam, 9%…

Hypertension et maladies rénales chroniques (MRC) : Le taux de prévalence à Dakar a atteint 3,8%…Matam, 9%… - 18/12/2025

Affaire Softcare : Le Ministère de la Santé annonce une enquête interministérielle

Affaire Softcare : Le Ministère de la Santé annonce une enquête interministérielle - 18/12/2025

Sédhiou : l’Hôpital militaire de campagne déployé à Goudomp démarre ses activités (Dirpa)

Sédhiou : l’Hôpital militaire de campagne déployé à Goudomp démarre ses activités (Dirpa) - 18/12/2025

Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala

Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala - 18/12/2025

RSS Syndication