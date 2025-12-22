Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye


Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye
C’est sous les acclamations d’une population enthousiaste que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi ce lundi sa tournée économique dans la région, marquant une étape importante à Goudomp après son passage à Tanaff.
 
Dès son arrivée dans la commune de Goudomp, le chef de l’État a été accueilli par une foule nombreuse venue manifester son soutien et saluer cette visite historique. Entre chants, danses traditionnelles et banderoles de bienvenue, l’atmosphère était à la fête dans les rues de la localité.
 
Les habitants de la commune ont tenu à exprimer leur reconnaissance au Président pour l’attention portée à leur région et leurs attentes sont grandes quant aux retombées de cette visite présidentielle.
Lundi 22 Décembre 2025
