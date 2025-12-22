550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est rendu ce dimanche après-midi à Coubalan, dans le département de Bignona, dans le cadre de sa tournée économique. Le Chef de l’État a inspecté l’ouvrage hydraulique destiné à lutter contre la salinisation des terres agricoles.







Cette digue anti-sel, réalisée sous la supervision du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, s’étend sur 22 kilomètres, dont un tronçon de 9 km est dédié à Coubalan. L’infrastructure a permis de récupérer 550 hectares de terres rendues impropres à l’agriculture par la salinisation.







Lors de sa prise de parole après la visite, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué l’ingénierie déployée, soulignant que le projet va au-delà de la simple construction de la digue. Il comprend l’aménagement de rizières au niveau de la mangrove, le développement de l’élevage dans la zone récupérée, et la structuration des populations en coopératives agricoles communautaires: « Ce sont des projets qui me tiennent particulièrement à cœur », a déclaré le Chef de l’État, qui a tenu à exprimer sa conviction que l’organisation et le renforcement des agriculteurs permettront de « booster considérablement la productivité de la zone ».







Le Président a également insisté sur les atouts du Sénégal disposant de terres disponibles, de ressources hydriques abondantes et une force de travail importante. Selon lui, la structuration des populations agricoles et leur accompagnement constituent la clé pour « faire des pas énormes vers l’objectif de souveraineté alimentaire. »

