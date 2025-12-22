Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux


Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux

À Dakar, l’affaire Softcare connaît un spectaculaire rebondissement. Un enregistrement audio de six minutes, attribué à Moussa Diallo, Directeur de l’Inspection, de la Surveillance du marché et des Vigilances à l’Agence de régulation pharmaceutique (ARP), circule massivement et met à nu des accusations d’une extrême gravité. Selon les révélations rapportées par L’Observateur, l’inspecteur y dénonce à la fois des manquements sanitaires majeurs, des tentatives de corruption et des pressions internes visant à étouffer le dossier.

 

Contacté par L’Observateur, Moussa Diallo a confirmé sans détour l’authenticité de l’enregistrement. « Je confirme, c’est moi », a-t-il déclaré, assumant pleinement des propos qui pourraient lui valoir des sanctions, mais qu’il dit motivés par un impératif supérieur : la protection de la santé publique.

 

 

1 300 kg de produits périmés découverts

 

 

Dans cet audio, l’inspecteur retrace l’historique de ses interventions au sein de l’entreprise Softcare, spécialisée dans la fabrication de couches et de serviettes hygiéniques. Il affirme avoir conduit plusieurs inspections, notamment en janvier 2024, puis en octobre et décembre 2025.

Lors de la dernière visite, en décembre, il dit avoir découvert 1 300 kg de produits périmés utilisés dans le processus de fabrication. Une situation qu’il juge alarmante. « J’ai recommandé le retrait immédiat des produits du marché, car il y allait de la santé publique », explique-t-il dans l’enregistrement, précisant que ses constats ont été consignés dans des rapports officiels transmis à sa hiérarchie, y compris au Directeur général de l’ARP, Alioune Ibnou Abou Talib Diouf, qui les aurait d’abord validés.

 

Mais, selon Moussa Diallo, le dossier aurait soudainement changé de cap. « Six jours après, on m’a dit que tout était en règle. Pour moi, c’était impossible en si peu de temps », s’indigne-t-il, évoquant des locaux inadaptés et un personnel insuffisamment qualifié.

 

 

Un communiqué jugé « mensonger »

 

 

Le point de rupture survient le 16 décembre, avec la publication d’un communiqué de l’ARP déclarant Softcare conforme. L’inspecteur dit avoir été stupéfait d’apprendre que ce document était prêt avant même son retour au bureau et avant la finalisation de son rapport, daté du 17 décembre.

« En tant que Directeur de l’Inspection, c’est à moi de dire ce qui est conforme ou non. On ne peut pas déclarer une entreprise conforme avant même que le rapport d’inspection ne soit rédigé », martèle-t-il, qualifiant le communiqué de « mensonger » et déconnecté de la réalité du terrain. Face à ce qu’il considère comme une falsification des faits, Moussa Diallo affirme avoir publié, avec son équipe, un communiqué rectificatif.

 

 

« Des valises d’argent et de cadeaux »

 

 

L’un des passages les plus explosifs de l’audio concerne les accusations de corruption. Selon Moussa Diallo, les propriétaires chinois de Softcare se seraient présentés à son bureau à quatre reprises, avec « des valises remplies d’argent et de cadeaux », dans le but de le pousser à fermer les yeux sur les manquements constatés.

« Ils m’ont même proposé de nous rencontrer discrètement dans un restaurant », révèle-t-il, assurant avoir systématiquement refusé. Pour se prémunir, il dit avoir exigé la présence de son assistante lors de ces rencontres et rappelle que les caméras de surveillance de l’ARP pourraient corroborer ses déclarations. « Mon intégrité n’est pas à vendre. Il s’agit de la santé de nos femmes et de nos enfants », insiste-t-il.

 

 

Pressions internes et menaces

 

 

Au-delà des tentatives de corruption externes, l’inspecteur pointe également des pressions internes au sein même de l’ARP. « On m’a demandé de retirer mes rapports. Mais je travaille pour la population, pas pour couvrir des irrégularités », affirme-t-il, évoquant des menaces émanant de sa hiérarchie. Malgré cela, il se dit prêt à assumer toutes les conséquences de ses déclarations.

 

Selon L’Observateur, le dossier Softcare a été saisi par l’Inspection du ministère de la Santé, qui a auditionné les différentes parties. L’affaire serait désormais en attente d’une décision au plus haut sommet de l’État, impliquant notamment la présidence de la République et le ministère de la Santé.

Autres articles
Lundi 22 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène - 22/12/2025

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur - 22/12/2025

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr:

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr: " Nous sommes là pour regagner le pouvoir dans le cadre d'un parti fort et uni"( Moussa Baldé) - 21/12/2025

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement...

Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr à Thiès: l'ex députée Maïmouna Sène appelle à l'unité et au dépassement... - 21/12/2025

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités...

Visite de Diomaye en Casamance : Les koldois listent leurs priorités... - 21/12/2025

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye)

Paix en Casamance : « Je tends la main à mes frères et cousins pour rejoindre le processus qui est engagé... » (Président Diomaye) - 21/12/2025

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance

Noël Solidaire 2025 : quand la magie de Noël devient un plaidoyer pour l’enfance - 20/12/2025

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret

Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret - 20/12/2025

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base...

Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base... - 20/12/2025

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD)

Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD) - 20/12/2025

Qualité des travaux de l’aéroport de Ziguinchor : Le Président Diomaye exhorte les entreprises à maintenir le cap de l’excellence

Qualité des travaux de l’aéroport de Ziguinchor : Le Président Diomaye exhorte les entreprises à maintenir le cap de l’excellence - 20/12/2025

Visite de chantier à l’Aéroport de Ziguinchor : La livraison prévue pour fin avril 2026

Visite de chantier à l’Aéroport de Ziguinchor : La livraison prévue pour fin avril 2026 - 20/12/2025

Boulangeries clandestines à Kaolack : cinq arrestations pour mise en danger de la vie d’autrui

Boulangeries clandestines à Kaolack : cinq arrestations pour mise en danger de la vie d’autrui - 20/12/2025

Faux agent des FDS, vraies victimes : le piège implacable tendu aux conducteurs de Jakarta à Fatick

Faux agent des FDS, vraies victimes : le piège implacable tendu aux conducteurs de Jakarta à Fatick - 20/12/2025

Première tournée économique en Casamance : Le chef de l’État atterrit à Cap-Skirring

Première tournée économique en Casamance : Le chef de l’État atterrit à Cap-Skirring - 20/12/2025

Rosso / Usurpation d’identité : Un ressortissant guinéen interpellé par la DNLT

Rosso / Usurpation d’identité : Un ressortissant guinéen interpellé par la DNLT - 20/12/2025

OBDAYS 2025 : Sonatel célèbre 40 ans d’innovation au service d’un numérique audacieux et souverain

OBDAYS 2025 : Sonatel célèbre 40 ans d’innovation au service d’un numérique audacieux et souverain - 20/12/2025

IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites

IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites - 20/12/2025

Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique

Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique - 20/12/2025

Trafic de drogues déjoué à la frontière : une convoyeuse piégée avec 2 000 comprimés et 2 kg de chanvre

Trafic de drogues déjoué à la frontière : une convoyeuse piégée avec 2 000 comprimés et 2 kg de chanvre - 19/12/2025

Affaire SOFTCARE - ARP : Le SAMES dénonce « népotisme et corruption » dans l’agence du médicament

Affaire SOFTCARE - ARP : Le SAMES dénonce « népotisme et corruption » dans l’agence du médicament - 19/12/2025

[ Contribution] Interpellation citoyenne à Son Excellence Monsieur le Président de la République : Pour une nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance

[ Contribution] Interpellation citoyenne à Son Excellence Monsieur le Président de la République : Pour une nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance - 19/12/2025

Opioïdes, motos et frontière poreuse : comment un trafic de Tramadol a été stoppé net

Opioïdes, motos et frontière poreuse : comment un trafic de Tramadol a été stoppé net - 19/12/2025

Mandat de dépôt sous examen : Mabintou Diaby soumise à une expertise médicale complémentaire

Mandat de dépôt sous examen : Mabintou Diaby soumise à une expertise médicale complémentaire - 19/12/2025

Affaire des fonds Covid : la Cour suprême desserre l’étau autour de Mouhamadou Bambar Amar , ancien aide-comptable de Moustapha Diop

Affaire des fonds Covid : la Cour suprême desserre l’étau autour de Mouhamadou Bambar Amar , ancien aide-comptable de Moustapha Diop - 19/12/2025

KOLDA : Bouly Diédhiou dit

KOLDA : Bouly Diédhiou dit "vieux" élu nouveau secrétaire exécutif du comité départemental de santé... - 19/12/2025

Hypertension et maladies rénales chroniques (MRC) : Le taux de prévalence à Dakar a atteint 3,8%…Matam, 9%…

Hypertension et maladies rénales chroniques (MRC) : Le taux de prévalence à Dakar a atteint 3,8%…Matam, 9%… - 18/12/2025

Affaire Softcare : Le Ministère de la Santé annonce une enquête interministérielle

Affaire Softcare : Le Ministère de la Santé annonce une enquête interministérielle - 18/12/2025

Sédhiou : l’Hôpital militaire de campagne déployé à Goudomp démarre ses activités (Dirpa)

Sédhiou : l’Hôpital militaire de campagne déployé à Goudomp démarre ses activités (Dirpa) - 18/12/2025

Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala

Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala - 18/12/2025

RSS Syndication