Ziguinchor / Place Bambaya: Dr Abdoulaye Baldé et l’UCS mobilisent pour le « Sargal » du Président Macky Sall

La ferveur populaire gagnr le sud du Sénégal précisément, la ville de Ziguinchor. L’ancien maire Abdoulaye Baldé en hommage au Président Macky Sall en collaboration avec son parti l’Union des Centristes du Sénégal (UCS), se sont investis pour organiser, à la place de Bambaya, un grand meeting pour rendre hommage au chef de l’Etat tant pour son parcours à la tête de l’Etat, ses réalisations, que sa vision.



Cette mobilisation de ce samedi enregistre la présence de plusieurs responsables politiques du sud pour accompagner l’UCS et son leader. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, celui de la pêche et de l’économie maritime ainsi que l’ancien directeur général de la poste, Abdoulaye Bibi Baldé, Robert Sagna, le maire de Mlomp ont déjà rejoint le directeur général de l’APIX, Dr Abdoulaye Baldé dans cette initiative.



Vêtus de T-shirts blancs avec le sigle UCS et d’une casquette bleue, les militants et sympathisants sont venus de tous les quartiers de Ziguinchor pour le « Sargal » organisé par l’ancien maire à l’endroit du leader de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar.



L’ambiance à la place Bambaya est déjà au rendez-vous avant le discours tant attendu du président de l’Union des Centristes du Sénégal.